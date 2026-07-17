El departamento de Potosí registró un nuevo hecho de violencia extrema contra una mujer. Las autoridades confirmaron el tercer caso de feminicidio del año, cuya víctima es una mujer de 35 años que presuntamente fue asesinada por su cónyuge.

Fue víctima de su pareja

De acuerdo con el reporte preliminar, la mujer perdió la vida tras ser atacada con un arma blanca. El principal sospechoso del crimen es su pareja, mientras las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del hecho.

El caso deja en la orfandad a una adolescente de 15 años, quien era hija de la víctima.

Las autoridades activaron las investigaciones correspondientes e inician con el proceso judicial en contra del cónyuge de la víctima, quien habría sido el autor del crimen.

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