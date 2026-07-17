Apostillado del Rejap: entregarán fichas por la tarde para evitar largas filas en Cochabamba

El Consejo de la Magistratura en Cochabamba habilitó un nuevo sistema de atención presencial para el trámite de apostillado del Registro Judicial de Antecedentes Penales (Rejap), con el objetivo de reducir las largas filas y evitar la intermediación de tramitadores.

La encargada distrital del Consejo de la Magistratura, Pamela Alcocer, explicó que la demanda del servicio aumentó debido a que muchas personas viajan al exterior, principalmente a Chile, en busca de oportunidades laborales.

Fichas serán entregadas por la tarde

Desde este viernes, las fichas serán distribuidas entre las 14:00 y las 16:00. Las personas que obtengan una ficha serán atendidas al día siguiente, con lo que se busca evitar que los usuarios lleguen durante la madrugada o pasen la noche en las calles San Martín y Sucre.

“Ya no existe la excusa de que tienen que hacer filas en la madrugada y quedarse a dormir”, afirmó Alcocer.

La encargada distrital informó que la capacidad de atención se incrementará de 150 a 200 usuarios por día, mediante la incorporación de más personal.

El apostillado demora alrededor de dos minutos

Alcocer explicó que, una vez que el usuario ingresa a las oficinas y presenta la documentación requerida, el trámite de apostillado se realiza en aproximadamente dos minutos.

El solicitante debe realizar el pago correspondiente y posteriormente completar el trámite ante la Cancillería para obtener el documento apostillado. “Lo que cuesta es acceder al turno, por eso estamos haciendo los esfuerzos para mejorar la atención y el acceso a la ficha”, explicó.

Sistema digital fue suspendido temporalmente

Anteriormente, el Consejo de la Magistratura implementó un sistema de fichas digitales que permitió reducir las filas. Sin embargo, el mecanismo fue suspendido temporalmente debido a un presunto uso indebido del código de seguimiento de los usuarios.

Según la institución, algunas personas y agencias de viajes habrían utilizado ese mecanismo para obtener múltiples fichas. Alcocer señaló que se detectaron casos de personas que habrían captado hasta 20 turnos, dejando sin cupo a otros solicitantes.

Alcocer informó que se trabaja en el fortalecimiento de las medidas de seguridad para volver a implementar el sistema digital.

El Consejo de la Magistratura habilitó una caseta de información para orientar a los usuarios y pidió a la población realizar el trámite de manera directa, sin recurrir a intermediarios.

“Muchas personas acuden a tramitadores y les pagan para sacar la ficha digital, cuando pueden hacerlo por sí mismas”, señaló Alcocer.

Además, se realizan controles para verificar que los solicitantes cuenten con la documentación necesaria y se implementaron nuevos mecanismos de identificación para evitar la adulteración de las fichas.

Las denuncias sobre posibles irregularidades pueden ser presentadas en las oficinas de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura.

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