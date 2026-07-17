Mujer fallece tras un violento ataque en Yapacaní; un niño quedó herido

Una mujer perdió la vida luego de sufrir un violento ataque en su vivienda, ubicada en la localidad de Santa Fe de Yapacaní, provincia Ichilo. En el mismo hecho, un niño menor de edad resultó con quemaduras y permanece internado bajo atención médica, mientras las autoridades buscan al presunto responsable.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió durante la madrugada de este viernes. El presunto agresor habría llegado al inmueble y, tras una discusión con la víctima, presuntamente la redujo y luego le roció combustible para prenderle fuego. Tras el ataque, abandonó el lugar.

El menor que se encontraba dentro de la vivienda sufrió quemaduras, aparentemente al intentar auxiliar a la mujer o por la propagación de las llamas. Ambos fueron evacuados de emergencia a un centro médico del norte de la ciudad de Santa Cruz, donde la mujer falleció debido a la gravedad de las lesiones. El niño continúa recibiendo atención especializada.

Mujer murió tras ser enmanillada y quemada por su pareja, quien sería policía; un niño también resultó herido. FOTO: AP.

Tras recibir una alerta por un incendio, equipos de emergencia llegaron al inmueble y encontraron a la víctima con severas quemaduras. El menor también presentaba lesiones provocadas por el fuego, por lo que ambos fueron trasladados para recibir atención médica.

Las autoridades activaron un operativo para localizar al presunto autor, quien permanece prófugo. El caso es investigado y se espera que en las próximas horas las instancias competentes brinden un informe oficial con mayores detalles sobre lo ocurrido.

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