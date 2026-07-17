Encuentran pasaportes y arrestan a dos personas por reclutamiento de bolivianos para Rusia

La Policía y la Fiscalía ejecutaron un allanamiento en un inmueble ubicado en la avenida Virgen de Luján y octavo anillo, en Santa Cruz, dentro de la investigación por el presunto reclutamiento de ciudadanos bolivianos que habrían sido llevados con engaños a Rusia para participar en la guerra contra Ucrania.

Durante el operativo se secuestraron pasaportes y diversa documentación, mientras que dos personas fueron arrestadas con fines investigativos.

Las investigaciones se iniciaron tras la denuncia presentada por familiares de bolivianos que fallecieron en territorio ruso. Según sus testimonios, las víctimas viajaron creyendo que accederían a oportunidades laborales y desconocían que terminarían involucradas en el conflicto armado.

El operativo fue ejecutado luego de un trabajo de inteligencia que permitió identificar el inmueble donde presuntamente funcionaba una red dedicada a captar ciudadanos para trasladarlos al exterior.

Durante la intervención, los investigadores encontraron varios pasaportes y documentos que ahora son sometidos a análisis para establecer su relación con el caso.

Los primeros indicios apuntan a que la documentación estaría vinculada con el traslado de personas hacia Rusia en medio del conflicto bélico con Ucrania. Los dos arrestados fueron trasladados a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde prestarán su declaración.

La Policía busca establecer cuántas personas habrían sido captadas, cuál era el mecanismo de reclutamiento y si esta presunta organización mantenía vínculos con redes internacionales dedicadas a trasladar ciudadanos bolivianos al extranjero bajo falsas promesas de trabajo.

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