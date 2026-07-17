Defensoría rechaza proyecto de ley de Esterilización: "Hay que atacar las causas y no criminalizar"

La Defensoría del Pueblo expresó su rechazo al proyecto de ley que propone la esterilización de mujeres en situación de calle al considerar que representa un retroceso en materia de derechos humanos y podría generar responsabilidades para el Estado boliviano.

La delegada defensorial en Santa Cruz señaló que la iniciativa legislativa, impulsada por el diputado Néstor Rodríguez, vulnera derechos fundamentales de las mujeres y enfatizó que la solución debe centrarse en atender las causas de la problemática, en lugar de criminalizar a esta población.

"No podemos tener una mirada regresiva en cuanto a la conquista de los derechos humanos. Hay que atacar las causas de esta situación y no criminalizar a un sector de la población", afirmó la representante de la Defensoría.

La institución también recordó que existen antecedentes de demandas contra el Estado por casos de esterilización realizada sin consentimiento, por lo que advirtió que una norma de estas características podría derivar en procesos legales internacionales.

"Tenemos casos donde el Estado ha sido demandado porque a una mujer se la esterilizó sin su consentimiento. No podemos ser regresivos en cuanto a la normativa", sostuvo la delegada.

El proyecto de ley plantea la esterilización de mujeres en situación de calle que ingresen a un programa de reinserción, una propuesta que ha generado cuestionamientos por parte de organizaciones e instituciones defensoras de derechos humanos.

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