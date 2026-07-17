Policía confirma invasión de carril en trágico con vuelco que dejó un muerto y cinco heridos de la Aduana

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, informó que las investigaciones preliminares del trágico hecho de tránsito en el sector de Pozo del Tigre revelan que el vehículo oficial de la Aduana Nacional invadió el carril contrario antes de salirse de la carretera y volcar. Además, la autoridad detalló que el siniestro dejó un saldo de cinco personas heridas y una fallecida.

Detalles del informe policial

El jefe policial especificó que el motorizado involucrado es una camioneta perteneciente a la Aduana Nacional en la que se trasladaban los funcionarios con destino a Puerto Suárez para cumplir con sus actividades laborales. Según el reporte oficial de Gómez, los cinco heridos sobrevivientes fueron evacuados de emergencia hacia la clínica de las 400 camas para recibir la asistencia médica correspondiente.

Horas después del suceso, la Aduana Nacional identificó formalmente a la víctima fatal de este accidente como el Ing. Luis Marcelo Sánchez Pinto, quien ejercía el cargo de Jefe de la Unidad de Control Operativo Aduanero (UCOA). El lamentable deceso del profesional técnico se produjo en el cumplimiento de su deber mientras se dirigía a realizar una verificación en el oriente del país.

Sánchez Pinto viajaba acompañado por el equipo operativo de la UCOA con el propósito de evaluar la viabilidad técnica para la reubicación del Punto de Inspección Aduanera (PIA) Yacuses – El Carmen Rivero Tórrez. Esta comitiva oficial tenía programado realizar una inspección directa sobre el terreno antes de que su trayecto fuera interrumpido por el fatal vuelco en la ruta.

Respaldo y condolencias de la Aduana

Ante la dolorosa pérdida, la Aduana Nacional expresó sus más profundas condolencias y solidaridad con la familia afectada por esta tragedia. Asimismo, la entidad estatal aseguró que brindará de manera inmediata todo el soporte y el acompañamiento necesario tanto a los seres queridos del fallecido como a los funcionarios que aún se recuperan en Santa Cruz.

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