Cochabamba tendrá nuevo feriado departamental ¿Cuándo será?

El departamento de Cochabamba vivirá un fin de semana largo el próximo mes de agosto. Durante la tarde de este jueves, el Comité Interinstitucional de la Festividad de la Virgen de Urkupiña se reunió de emergencia y confirmó de manera oficial que el viernes 14 de agosto será declarado feriado departamental en honor a la "Patrona de la Integración Nacional".

La determinación, que ya cuenta con el aval de las autoridades competentes, se encuentra en la fase final de formalización de trámites administrativos, por lo que su aplicación es un hecho plenamente confirmado.

Un fin de semana largo para reactivar el turismo

La declaración del feriado ha sido recibida con gran entusiasmo y aplausos por parte de diversos sectores sociales, económicos y de servicios de la región. Al caer en día viernes, la medida facilitará un puente festivo ideal para el flujo de visitantes:

Viernes 14 de agosto: Feriado departamental y jornada central de la Entrada Folclórica.

Sábado 15 de agosto: Fiesta solemne y actividades religiosas principales.

Domingo 16 de agosto: Tradicional peregrinación y fiesta en el cerro de Cota, conocido como el Día del Calvario.

Expectativa por la llegada de visitantes

Representantes del sector hotelero, gastronómico y del transporte expresaron su agradecimiento por la medida. Señalan que la consolidación de este fin de semana de tres días permitirá una reactivación económica significativa gracias a la llegada masiva de feligreses y turistas, tanto de otros departamentos del país como del exterior.

Las autoridades municipales y policiales ya coordinan los planes de seguridad, transporte y salud para garantizar que la festividad de la Virgen de Urkupiña se desarrolle de manera ordenada y segura para todos los asistentes.

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