Tras descartarse droga en madera exportada: Cadex denuncia "show mediático" en Chile y exige resarcimiento para el sector

La Cámara de Exportadores (Cadex) se pronunció con firmeza tras conocerse los resultados oficiales de las investigaciones en Chile sobre la madera exportada desde Bolivia, los cuales confirmaron la total ausencia de sustancias controladas. El sector exportador lamenta el enorme perjuicio económico y reputacional provocado por lo que calificaron como una acusación irresponsable y apresurada.

"Un show mediático que buscaba un titular"

Desde el inicio de las indagaciones, el sector exportador boliviano mantuvo una postura de defensa de la legalidad de sus operaciones. Tras revelarse los exámenes químicos y técnicos que descartan cualquier vínculo con el narcotráfico, el presidente de Cadex, Oswaldo Barriga, fue contundente al cuestionar el actuar de la justicia del país vecino:

"Desde el día 1 nosotros como Caneb y como Cadex hemos manifestado que el show mediático armado por el fiscal en Chile fue eso, un show mediático que lo que buscaba era un titular. El tiempo, las pruebas y la investigación ya han ido dando resultados y van a seguir demostrando que ni una de las empresas que estuvo acusada de manera irresponsable por parte de los fiscales y las autoridades en Chile estaban vinculadas a este tipo de tráfico de estupefacientes".

Exigen la intervención del Gobierno y resarcimiento de daños

Ante la gravedad del perjuicio ocasionado a la marca país y a las empresas madereras legalmente constituidas, la Cadex solicitó formalmente la intervención del Estado boliviano a través de sus canales diplomáticos y jurídicos.

El sector exportador demanda acciones concretas:

Acción del Estado: Solicitan que la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Gobierno y la Cancillería de Bolivia realicen las gestiones necesarias para limpiar formalmente el nombre de los productores bolivianos.

Demostración de inocencia: Respaldar de manera oficial que el sector forestal fue falsamente acusado y afectado de manera injustificada.

Resarcimiento de daños: Una vez se oficialice la total absolución de responsabilidades de las empresas, iniciar los procesos legales correspondientes contra las autoridades chilenas para reparar el daño moral y comercial ocasionado a la exportación forestal de Bolivia.

"Esperamos, obviamente, que desde las autoridades de Bolivia (...) se hagan los trabajos que demuestren que nuestro sector ha sido falsamente afectado y falsamente acusado y que obviamente (...) se inicie todo un proceso para el resarcimiento del daño a la imagen del sector forestal exportador boliviano", concluyó Barriga.

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