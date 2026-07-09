"Estamos viviendo una de las peores crisis": alertan por desplome del sector forestal

La Cámara Forestal de Bolivia alertó que el sector atraviesa una de las peores crisis de su historia, debido a una drástica caída en las exportaciones de madera, que incluso se ubican por debajo de los niveles registrados durante la pandemia. Esta situación responde a los efectos del caso 'narcomadera' detectada en Chile, además de los bloqueos y la escasez de combustible que afectaron al país en los últimos meses.

El gerente de la Cámara Forestal de Bolivia, Walter Rioja, explicó que la principal causa del desplome de las exportaciones es el endurecimiento de los controles en frontera tras el escándalo registrado en Chile.

"La caída de las exportaciones se debe principalmente a la noticia difundida por Chile, a eso también hay que sumarle los problemas que hubo en el país, como fueron los bloqueos y la falta de combustible", manifestó.

Según Rioja, como consecuencia de este caso, toda la carga de exportación está siendo sometida a análisis de laboratorio, un procedimiento que antes se realizaba únicamente de manera aleatoria y que ahora está provocando demoras superiores a los 20 días. "En la práctica ha llevado a una paralización total de las exportaciones del sector", afirmó.

El representante de la Cámara Forestal calificó como crítico el balance del primer semestre del año. Indicó que en mayo las exportaciones alcanzaron apenas 1,8 millones de dólares, mientras que en junio la situación se agravó aún más.

"Este primer semestre ha sido crítico para nosotros. En el mes de mayo llegamos a exportar niveles similares a los de la pandemia. Apenas 1,8 millones de dólares cuando deberíamos estar mucho más arriba. Junio ha sido incluso peor, ya que apenas superamos el millón de dólares", señaló.

Rioja expresó su preocupación por el impacto que esta situación está generando sobre toda la industria forestal y cuestionó que el sector esté siendo vinculado con actividades ilícitas sin que existan pruebas concluyentes.

"Es preocupante esta situación porque genera zozobra y se ha vuelto una especie de inquisición contra el sector. Recordemos que, no se ha acusado a ninguna empresa, ni siquiera en Chile. No hay un laboratorio con un solo análisis positivo, no han mostrado ni un solo gramo de sustancia controlada; sin embargo, se ha perjudicado a todo un sector y se lo ha tildado de criminal, lo cual no es cierto", afirmó.

Frente a este escenario, la Cámara Forestal solicitó al Gobierno la conformación de una mesa técnica con participación de la Fiscalía y de todas las instituciones involucradas en el proceso de exportación, con el objetivo de establecer un protocolo que permita agilizar los controles sin obstaculizar las investigaciones.

"Hemos solicitado la conformación de una mesa técnica justamente para elaborar un protocolo que permita facilitar este trámite de exportación y agilizar el comercio", indicó Rioja. "Nosotros no nos oponemos a ningún tipo de control. Lo único que pedimos es que se haga de forma transparente y rápida", enfatizó.

Rioja advirtió que la crisis pone en riesgo más de 200.000 empleos directos e indirectos vinculados a la actividad forestal, especialmente en comunidades indígenas y zonas rurales, por lo que alertó de que la paralización de las exportaciones podría profundizar la crisis económica y acelerar la migración del campo hacia las ciudades.

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