El dólar oficial supera los Bs 10 ¿Cuáles son los factores estructurales detrás de la escalada cambiaria?

En un giro histórico para la economía del país, el Banco Central de Bolivia (BCB) anunció la noche de este miércoles que el tipo de cambio oficial para el jueves 9 de julio superará por primera vez la barrera de los 10 bolivianos, consolidando la tendencia alcista desde la implementación del sistema de dólar flexible.

Las cotizaciones oficiales fijadas para este jueves son:

Compra: Bs. 10,10

Venta (Máximo): Bs. 10,20

La flexibilización no causa el alza; devela la realidad económica

Para el economista Fernando Romero, este incremento no debe entenderse como una consecuencia directa de la flexibilización del tipo de cambio. Por el contrario, el analista explica que este mecanismo financiero simplemente está sincerando y reflejando una realidad estructural que la economía boliviana ya venía arrastrando.

"El sistema dejó de fijar administrativamente el precio de la divisa y comenzó a reflejar operaciones reales realizadas entre entidades financieras y sus clientes", señaló Romero.

A criterio del experto, el mercado formal se encuentra en un proceso de "descubrimiento" del precio real de la moneda estadounidense, el cual permaneció congelado artificialmente durante casi 15 años en Bs 6,96.

Los factores detrás de la escasez y el incremento

Romero enfatiza que la presión sobre el boliviano responde a una oferta insuficiente de divisas frente a una demanda cada vez más alta. Los factores clave que sostienen este comportamiento son:

Problemas estructurales: La reducción sostenida de las exportaciones de gas natural y la disminución de las Reservas Internacionales Netas (RIN).

Desequilibrios financieros: Un elevado déficit fiscal, menor inversión extranjera y el incremento de las importaciones.

Factores coyunturales: Los efectos económicos de casi dos meses de bloqueos de carreteras y la incertidumbre empresarial, variables que han empujado a familias y empresas a buscar el dólar como un activo de resguardo para proteger su patrimonio.

Efectos colaterales: Inflación y costos de producción

El analista advirtió que, de mantenerse esta tendencia de depreciación gradual del boliviano a largo plazo, la economía nacional sentirá impactos directos:

Presión Inflacionaria: Incremento generalizado en los costos de los productos e insumos importados. Golpe al sector productivo: Industrias como la construcción, el comercio y el sector energético verán encarecidos sus costos de operación debido a su dependencia de materiales extranjeros. Poder adquisitivo: Una reducción real en la capacidad de compra de las familias bolivianas.

Convergencia con el mercado paralelo

Uno de los fenómenos más notables de la medida es la drástica reducción de la brecha cambiaria. Con la cotización de este jueves (Venta: Bs 10,20), el tipo de cambio oficial ha alcanzado prácticamente los valores del mercado paralelo (que oscilaba entre Bs 10,10 y Bs 10,20), reduciendo la diferencia a un estrecho 1%.

A pesar de que el mercado formal ya mueve más de 23 millones de dólares diarios, Romero advierte que aún es prematuro declarar que se ha alcanzado un precio de equilibrio definitivo. La estabilización de la moneda dependerá crucialmente de las políticas que aplique el Gobierno para reducir los desequilibrios fiscales, atraer inversión y, fundamentalmente, incrementar el ingreso de divisas al país.

Mira la programación en Red Uno Play