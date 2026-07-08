¿Por qué el dólar oficial ya roza los Bs 10? Economista explica las causas y el impacto

La cotización referencial del dólar del Banco Central de Bolivia (BCB) continúa en ascenso y ya alcanzó los Bs 9,96 para la compra y Bs 10,06 para la venta. Para el economista Fernando Romero, este comportamiento responde a la combinación de un nuevo régimen de tipo de cambio flexible y a los problemas estructurales que enfrenta la economía boliviana.

Explicó que el principal cambio es que el precio oficial del dólar ahora refleja las condiciones reales de oferta y demanda del mercado cambiario. En apenas ocho jornadas hábiles, el tipo de cambio oficial promedio pasó de Bs 9,73 a Bs 9,96 por dólar, mientras que la cotización máxima de venta llegó a Bs 10,06, acercándose al valor que registra el mercado paralelo.

Romero indicó que esta convergencia demuestra que el sistema dejó de fijar administrativamente el precio de la divisa y comenzó a reflejar operaciones reales realizadas entre entidades financieras y sus clientes.

La flexibilización no provocó la subida del dólarEl economista aclaró que el incremento del dólar no fue provocado por la flexibilización cambiaria, sino que este mecanismo simplemente permite observar el precio que surge de las condiciones reales del mercado.

Mencionó que la presión sobre el tipo de cambio responde principalmente a una oferta insuficiente de divisas frente a una demanda cada vez mayor.

Entre los factores que explican esta situación mencionó la reducción de las exportaciones de gas natural, la disminución de las Reservas Internacionales Netas (RIN), el elevado déficit fiscal, la menor inversión extranjera, el incremento de las importaciones y la creciente demanda de dólares por parte de empresas y familias.

A ello se suman los efectos económicos de casi dos meses de bloqueos de carreteras y la incertidumbre empresarial, factores que han fortalecido la preferencia por mantener activos en moneda extranjera.

El mercado aún busca un nuevo equilibrio

Romero sostuvo que los incrementos consecutivos del dólar muestran que el mercado cambiario todavía atraviesa un proceso de ajuste.

En pocos días, el tipo de cambio oficial pasó de Bs 9,73 a Bs 9,96, mientras que el precio máximo de venta alcanzó Bs 10,06. Para el analista, este comportamiento refleja una depreciación gradual del boliviano, aunque sin episodios de volatilidad extrema.

A su criterio, el mercado está "descubriendo" un precio que durante más de una década permaneció controlado por un tipo de cambio fijo.

Advierten efectos sobre la inflación y los costos de producción

El economista señaló que, si la tendencia alcista continúa durante un periodo prolongado, podrían registrarse efectos importantes sobre la economía.

Una casa de cambio en La Paz. Foto: APG

Entre ellos mencionó un aumento en los costos de importación, mayores presiones inflacionarias y una reducción del poder adquisitivo de las familias.

Asimismo, advirtió que sectores como la industria, la construcción, el comercio y parte del sistema energético podrían enfrentar mayores costos debido a su dependencia de insumos importados.

Por ello, consideró necesario complementar la flexibilización cambiaria con políticas destinadas a incrementar el ingreso de divisas y fortalecer la estabilidad macroeconómica.

La brecha entre el mercado oficial y el paralelo se redujo

Uno de los efectos más visibles del nuevo régimen cambiario, según Romero, es la reducción de la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el mercado paralelo.

Actualmente, el promedio ponderado del dólar se ubica en Bs 9,96, mientras que el precio máximo de venta alcanza Bs 10,06. En el mercado paralelo, la divisa se comercializa entre Bs 10,10 y Bs 10,20, lo que representa una diferencia cercana al 1 %.

Sin embargo, el economista advirtió que aún es prematuro afirmar que el mercado alcanzó un precio definitivo de equilibrio, ya que la evolución del tipo de cambio dependerá de la disponibilidad de divisas, las reservas internacionales, la política fiscal y la confianza de los agentes económicos.

El comportamiento del dólar refleja escasez de divisas

Para Romero, el comportamiento del mercado envía una señal clara sobre la economía boliviana: la disponibilidad de dólares sigue siendo limitada y la demanda permanece elevada.

Indicó que el aumento de las operaciones en el mercado formal, superiores a los 23 millones de dólares diarios, evidencia la necesidad de empresas e instituciones de acceder a divisas para importaciones, pagos internacionales y otras operaciones financieras.

Además, señaló que muchas familias y empresas buscan proteger su patrimonio ante la incertidumbre económica, utilizando el dólar como un activo de resguardo.

El ajuste era previsible tras 15 años de tipo de cambio fijo

Finalmente, Fernando Romero afirmó que el incremento del dólar era un escenario esperado desde el punto de vista económico.

Recordó que Bolivia mantuvo durante aproximadamente 15 años un tipo de cambio fijo de Bs 6,96 por dólar, mientras la economía experimentó una reducción de reservas internacionales, menores ingresos por exportaciones de gas, un creciente déficit fiscal, mayor endeudamiento y una escasez progresiva de divisas.

En ese contexto, explicó que la flexibilización del tipo de cambio hacía inevitable una corrección hacia niveles más cercanos al valor real del mercado.

No obstante, advirtió que la evolución futura dependerá de la capacidad del país para incrementar las exportaciones, atraer inversión extranjera, fortalecer las reservas internacionales y reducir los desequilibrios fiscales. De lo contrario, el mercado podría seguir ajustando gradualmente el precio del dólar hasta encontrar un nuevo equilibrio.



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