YPFB prevé normalizar abastecimiento de combustible hasta fin de mes

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) prevé normalizar el abastecimiento de combustible hasta fin de mes, luego de completar la implementación de nuevos controles de calidad para la gasolina y el diésel, informó el vicepresidente de la estatal, Víctor Hugo Blacut.

"Yo estimo que hasta fin de mes vamos a poder solucionar absolutamente todos los problemas, pero va a ser de una manera progresiva y los resultados se van a ir viendo día a día", manifestó.

Blacut explicó que las largas filas registradas en distintas estaciones de servicio responden a una menor fluidez en el sistema de abastecimiento, debido a que YPFB implementó verificaciones de calidad desde el origen del combustible hasta su comercialización en el país.

"Estamos teniendo problemas en la fluidez del sistema de abastecimiento. Lo que está ocurriendo es que estamos implementando controles de calidad desde el origen hasta la comercialización", afirmó.

La autoridad sostuvo que la estatal no distribuirá gasolina ni diésel que no hayan sido previamente verificados, con el objetivo de garantizar que los carburantes cumplan con todas las especificaciones técnicas.

YPFB aseguró que el combustible ya se encuentra en territorio nacional y que el abastecimiento se mantiene mediante cisternas, vagones ferroviarios y barcazas, aunque reconoció que los nuevos controles han ralentizado temporalmente la distribución.

Asimismo, Blacut informó que la estatal solucionó las diferencias con el sector de los cisternistas y continuará coordinando con sus representantes para fortalecer el transporte y despacho de carburantes.

Las declaraciones de YPFB se producen mientras persisten las filas en estaciones de servicio de varias regiones del país, especialmente para abastecerse de diésel. En los últimos días, sectores productivos, transportistas y exportadores advirtieron que la escasez de combustibles continúa afectando la logística y diversas actividades económicas.

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