¿A cuánto cerró el dólar paralelo? Revise la cotización de esta tarde

Durante la tarde de este martes 7 de julio, la divisa estadounidense registró leves variaciones en el mercado paralelo, reflejando un comportamiento relativamente estable, aunque en niveles elevados. Al cierre de la jornada, la cotización se ubicó en Bs 10,06 para la compra y Bs 10,04 para la venta, tras experimentar fluctuaciones a lo largo del día.

Si bien este mercado opera fuera del sistema financiero regulado, su comportamiento continúa siendo una referencia para comerciantes, importadores y distintos actores económicos, quienes utilizan esta cotización para establecer precios de productos y servicios, así como para planificar operaciones comerciales.

En paralelo, el tipo de cambio referencial del Banco Central de Bolivia (BCB) se situó en Bs 9,89, como parte del proceso de ajuste gradual previsto dentro del nuevo régimen cambiario. La cotización oficial había iniciado en Bs 9,73 durante la primera jornada (29 de junio) de aplicación del nuevo esquema.

La diferencia entre el tipo de cambio oficial y el paralelo sigue siendo observada por el mercado, debido a que ambas referencias influyen en las decisiones económicas de empresas, comerciantes y consumidores. Analistas y operadores permanecen atentos a la evolución de ambas cotizaciones en los próximos días, en un contexto marcado por la transición hacia el nuevo sistema de tipo de cambio flexible.

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