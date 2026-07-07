“Que no tenga miedo”: Cívicos cruceños exigen que la justicia actúe contra Evo y Argollo como lo hizo con Salazar

La detención preventiva por 180 días de Vicente Salazar, investigado por su presunta vinculación con los más de 50 días de bloqueos en las carreteras del país, fue calificada por el Comité pro Santa Cruz como un avance en las investigaciones. Sin embargo, la institución sostuvo que la justicia debe actuar con el mismo criterio respecto a otros presuntos responsables.

El vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, afirmó en entrevista con El Mañanero de Red Uno que la decisión judicial representa "un paso interesante, pero no definitivo", y pidió que no exista un tratamiento diferenciado en las investigaciones.

“Lo vemos como un gran avance, pero pedimos que la misma vara sea para todos. Que no haya cálculos políticos. Hoy el señor Mario Argollo y el señor Evo Morales deben ser puestos ante la ley en la misma condición que Vicente Salazar”, sostuvo.

Según Zambrana, Salazar sería "un peón más" dentro de la estructura que, a criterio del Comité, lideró los bloqueos registrados durante 53 días, hechos que aseguró dejaron 22 fallecidos y millonarias pérdidas económicas.

El cívico anunció que la institución presentará este martes requerimientos fiscales ante el Ministerio Público para solicitar información a diferentes entidades del Estado, entre ellas la Policía Boliviana, el Ministerio de Gobierno y medios de comunicación, con el objetivo de incorporar nuevos elementos a la investigación.

“Nosotros tenemos pruebas fehacientes de que Evo Morales, Mario Argollo y Vicente Salazar eran los cabecillas, entre otros más que están incluidos dentro de todo aquello”, afirmó.

Las declaraciones se producen luego de que un fiscal del caso informara que existen al menos seis personas vinculadas a la investigación por los bloqueos; sin embargo, entre ellas no figuran Evo Morales ni Mario Argollo.

En ese contexto, Zambrana cuestionó lo que considera una posible aplicación selectiva de la justicia y rechazó cualquier presunto acuerdo político que, según dijo, pudiera influir en el alcance de las investigaciones.

“No debe haber una decisión selectiva sobre a quién buscar y a quién no. No se pueden negociar 22 muertes ni el patrimonio de quienes fueron afectados”, manifestó.

Asimismo, el vicepresidente del Comité pro Santa Cruz aseguró que los elementos que presentarán ante la Fiscalía respaldan sus afirmaciones y sostuvo que tanto Evo Morales como Mario Argollo deben ser investigados por el presunto delito de terrorismo.

Hasta el momento, ni Evo Morales ni Mario Argollo se pronunciaron públicamente sobre las declaraciones de Zambrana ni sobre el anuncio de nuevas acciones legales en su contra. Las investigaciones del Ministerio Público continúan en curso.

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