Dos hombres son aprehendidos con seis paquetes de sustancia controlada en Yacuiba

Un operativo de interdicción al narcotráfico permitió el secuestro de seis paquetes de marihuana y la aprehensión de dos hombres en el municipio de Yacuiba, departamento de Tarija, informó la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).

El procedimiento se realizó durante un patrullaje preventivo, cuando efectivos policiales identificaron a dos personas de sexo masculino que asumieron una actitud sospechosa. Ante esta situación, los uniformados procedieron a la requisa de sus pertenencias.

Durante la intervención, los policías encontraron una mochila que contenía seis paquetes con una sustancia de color verduzco. La prueba de campo confirmó que se trataba de marihuana.

Hallan marihuana en mochila durante operativo policial en Yacuiba. Foto: Felcn

Tras el hallazgo, ambos individuos fueron aprehendidos y trasladados a dependencias del Ministerio Público, donde se iniciarán las investigaciones correspondientes para establecer su responsabilidad y definir su situación jurídica.

La Felcn señaló que estos operativos forman parte de las acciones permanentes de control e interdicción contra el narcotráfico que se desarrollan en distintas regiones del país, con el objetivo de combatir el tráfico de sustancias controladas y fortalecer la seguridad ciudadana.

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