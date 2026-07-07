La Justicia determinó enviar con detención preventiva por seis meses al dirigente campesino Vicente Salazar, principal líder de los bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio, mientras avanzan las investigaciones por las protestas que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La decisión fue asumida durante una audiencia cautelar virtual. El fiscal Walter Lora, integrante de la comisión del Ministerio Público, informó que el dirigente cumplirá la medida en el penal de Chonchocoro, en el departamento de La Paz.

“La autoridad jurisdiccional ha dispuesto la detención preventiva de Vicente Salazar Limachi en el recinto penitenciario de Chonchocoro por el lapso de seis meses”, señaló el representante del Ministerio Público.

El Ministerio Público sostiene que el dirigente tuvo un rol en la organización de las movilizaciones que afectaron el abastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno. Foto: APG

Los delitos que investiga la Fiscalía

El fiscal explicó que, tras la aprehensión de Salazar el pasado fin de semana, la Fiscalía presentó una imputación formal por los presuntos delitos de:

Instigación pública a delinquir.

Asociación delictuosa.

Terrorismo.

Atentado contra los servicios públicos.

Atentado contra los medios de transporte.

Además de la investigación por los bloqueos, el dirigente campesino enfrenta otra denuncia presentada por el Comité pro Santa Cruz. Foto: APG

Según Lora, el juzgado consideró que existen suficientes elementos de convicción sobre la probable participación del dirigente en los hechos investigados y aceptó los argumentos del Ministerio Público respecto a la existencia de riesgos procesales.

La autoridad también explicó que se solicitó el traslado de Salazar al penal de Chonchocoro debido a que otro de los investigados en el mismo proceso ya cumple detención preventiva en la cárcel de San Pedro.

Detención en El Alto

Vicente Salazar fue aprehendido el sábado por efectivos policiales cuando se trasladaba en un vehículo por la ciudad de El Alto.

El Ministerio de Gobierno sostuvo que el dirigente fue identificado como uno de los principales organizadores y convocantes de los bloqueos que permanecieron activos durante más de 50 días en distintas carreteras del país.

Los efectos de los bloqueos

Las movilizaciones fueron impulsadas inicialmente por la Federación de Campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB), con el respaldo posterior de sectores afines al expresidente Evo Morales, en demanda de la renuncia del mandatario Rodrigo Paz.

De acuerdo con datos oficiales, los bloqueos provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades, además de dejar 16 personas fallecidas, trece de ellas por la imposibilidad de recibir atención médica oportuna debido al cierre de carreteras. El Gobierno también estimó pérdidas económicas superiores a los 3.000 millones de dólares.

Tras alcanzar acuerdos con algunos sectores movilizados, el Ejecutivo decretó el estado de excepción el pasado 20 de junio, lo que permitió el despliegue de la Policía y las Fuerzas Armadas para despejar las vías bloqueadas.

Otra denuncia en su contra

Además de la investigación impulsada por el Ministerio de Gobierno, Salazar enfrenta otra denuncia penal presentada por el Comité pro Santa Cruz. En ese proceso también fueron incluidos el expresidente Evo Morales y el dirigente de la COB Mario Argollo, por los presuntos delitos de alzamiento armado, terrorismo y asociación delictuosa.

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