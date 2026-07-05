Dirigente Vicente Salazar espera su audiencia cautelar tras ser aprehendido por el caso de los bloqueos

El secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos 'Túpac Katari', Vicente Salazar, permanece en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc), a la espera de su audiencia de medidas cautelares, tras ser aprehendido en la zona de Ciudad Satélite, en El Alto, en el marco de las investigaciones por los 53 días de bloqueos registrados en el país.

La Fiscalía lo investiga por los presuntos delitos de instigación pública a delinquir, terrorismo, financiamiento al terrorismo y otros relacionados con las movilizaciones, mientras se aguarda la emisión de la imputación formal que será presentada en las próximas horas.

Defensa busca frenar la audiencia

La defensa del dirigente anunció la presentación de una acción de libertad con el objetivo de impedir que la audiencia cautelar se lleve adelante este lunes, argumentando presuntas vulneraciones a sus derechos durante el proceso de aprehensión.

Sin embargo, hasta el momento no existe una determinación judicial que suspenda el acto procesal, por lo que se espera que la autoridad jurisdiccional defina la situación jurídica del dirigente una vez que el Ministerio Público formalice la imputación.

Permaneció la noche en celdas

Vicente Salazar pasó la noche en celdas de la Felcc y continúa bajo custodia policial mientras avanzan las investigaciones. La audiencia cautelar será determinante para establecer si enfrentará el proceso en libertad o con detención preventiva.

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