Clausuran locales sin licencia en la Virgen de Luján por denuncias sobre menores de edad

La Alcaldía cruceña, en coordinación con la Policía y otras instituciones, ejecutó este sábado un operativo de control en locales ubicados sobre la avenida Virgen de Luján, donde se anunció la clausura definitiva de establecimientos que funcionan sin autorización y donde existen denuncias por la presencia de menores de edad.

El secretario municipal de Seguridad Ciudadana, Paulo César Viruez, informó que el operativo cuenta con la participación de la Policía, la Fiscalía, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y la Dirección de Actividades Económicas del Gobierno Municipal.

"Vamos a estar en la avenida Virgen de Luján y vamos a clausurar definitivamente estos lugares porque sabemos que no tienen autorización. Estamos revisando, estamos notificando, pero estamos realizando la clausura definitiva", afirmó Viruez.

La autoridad explicó que también se investigan denuncias sobre la presencia de menores de edad en estos establecimientos y el expendio de bebidas alcohólicas.

Por su parte, personal de fiscalización municipal explicó que el operativo busca reforzar los controles sobre el consumo y la venta de bebidas alcohólicas, además de evitar la presencia de menores en estos espacios.

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