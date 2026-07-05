Denuncian que dos perros murieron de hambre en medio de una disputa por un inmueble en Cochabamba

Dos perros murieron presuntamente por falta de alimento en la zona sur de Cochabamba, en un caso que es investigado como un posible hecho de biocidio y que, según la denuncia de la parte afectada, estaría vinculado a una presunta extorsión relacionada con la propiedad de un inmueble.

El abogado de la familia propietaria de los animales afirmó que la acusada, expareja del dueño de los canes, habría impedido de forma reiterada que los familiares ingresaran al domicilio para alimentarlos. Según la denuncia, la mujer habría condicionado su permanencia en la vivienda y la entrega del inmueble a la firma de documentos de transferencia de terrenos.

La defensa sostiene que los perros fueron utilizados como un mecanismo de presión contra su propietario, quien actualmente se encuentra recluido en el penal de El Abra. Asimismo, aseguró que existen antecedentes de amenazas relacionadas con la vida de las mascotas si no se accedía a las exigencias sobre el terreno.

Los padres del propietario de los animales señalaron que, en varias oportunidades, intentaron llevar alimento a los perros, pero, según su versión, la mujer les impedía el ingreso al inmueble e incluso advertía con llamar a la Policía debido a medidas de protección vigentes.

Tras ingresar al domicilio, los familiares encontraron a dos de los perros sin vida y en avanzado estado de descomposición. Además, denunciaron que otros dos animales que también permanecían en el lugar ya no estaban, por lo que desconocen su paradero.

La defensa legal anunció que solicitará al Ministerio Público la aprehensión inmediata de la mujer denunciada y aseguró que presentará como elementos de prueba las inspecciones realizadas por la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (Pofoma), además de declaraciones y otros antecedentes que, según sostiene, respaldan la denuncia.

Por su parte, los padres del propietario lamentaron no haber presentado una denuncia antes, indicando que desconocían cuál era la instancia competente para atender un caso de esta naturaleza. El hecho continúa bajo investigación, mientras las autoridades deberán determinar las responsabilidades penales correspondientes y esclarecer las circunstancias en las que murieron los animales.

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