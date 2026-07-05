Tragedia en Morochata: niños figuran entre los fallecidos del embarrancamiento

La tragedia ocurrida la tarde de este sábado en la ruta a Morochata, en el departamento de Cochabamba, dejó escenas de profundo dolor. Entre las víctimas fatales del embarrancamiento de un minibús de transporte público se encuentran varios niños, mientras otros menores permanecen hospitalizados con diferentes lesiones.

Las autoridades confirmaron la identidad de las personas fallecidas y heridas tras el accidente registrado en la zona de San Miguel, en el municipio de Quillacollo, donde el vehículo salió de la vía y cayó a un barranco por causas que aún son investigadas.

Niños entre las víctimas fatales

De acuerdo con el reporte oficial, entre los fallecidos se encuentran:

Licia Claros Rojas , de 11 años.

Cristofer Mariscal Ríos , de 14 años.

Jhair Navia Bautista , de 6 años.

Belén Navia Bautista, de 8 años.

Las autoridades también confirmaron el fallecimiento de otros cinco ocupantes del minibús, elevando el impacto de una tragedia que enluta a varias familias cochabambinas.

Menores permanecen hospitalizados

Entre los heridos también figuran varios niños que fueron evacuados a distintos centros de salud para recibir atención médica.

Según el reporte preliminar, permanecen bajo observación:

Dayana Alcázar Gutiérrez , de 10 años.

Dilan Ayala Ríos , de 9 años.

Ana Rosa Huarachi Laura , de 11 años.

Cesia Laime Huarachi , de 3 años.

Melani Coca Huarachi, de 10 años.

Personal médico informó que algunos pacientes presentan fracturas y otras lesiones de consideración, mientras que dos de los heridos fueron derivados a hospitales de tercer nivel debido a la gravedad de su estado.

Continúan las investigaciones

Equipos de rescate, efectivos policiales y personal de emergencia trabajaron durante varias horas para auxiliar a las víctimas y recuperar el vehículo siniestrado.

La Policía continúa investigando las causas del accidente y no descarta ninguna hipótesis, entre ellas una posible falla mecánica, exceso de velocidad o factores relacionados con las condiciones de la vía. En las próximas horas se espera un informe oficial que permita esclarecer las circunstancias de esta tragedia.

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