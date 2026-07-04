“Serían ocho víctimas”: suspenden a profesor tras denuncias de abuso contra estudiantes en Cochabamba

Un profesor de 62 años fue suspendido de sus funciones y posteriormente aprehendido tras ser denunciado por presunto abuso sexual contra estudiantes de una unidad educativa del municipio de Sacaba, en Cochabamba. De manera preliminar, las autoridades investigan al menos ocho presuntas víctimas, de las cuales seis ya formalizaron la denuncia.

De acuerdo con el director de la unidad educativa José Rojas, las denuncias señalan que el docente presuntamente realizaba toques impúdicos a las alumnas. El acusado permanece aprehendido y se encuentra a la espera de su audiencia de medidas cautelares.

Rojas, explicó que tomó conocimiento del caso el pasado 17 de junio, luego de recibir un informe de la psicóloga del establecimiento. A partir de ello, aseguró que se activó el protocolo correspondiente y se notificó a la Dirección Distrital de Educación, así como a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

“Una vez ya teniendo conocimiento, se activa el protocolo y se ha derivado a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para que realice las valoraciones correspondientes. También se convocó y comunicó a los padres y tutores legales”, indicó la autoridad educativa.

Tras conocerse las denuncias, el profesor fue suspendido de manera inmediata y, horas después, presentó su renuncia formal al cargo que desempeñaba como maestro de quinto de primaria.

El director del establecimiento señaló que las estudiantes reciben atención psicológica y continúan pasando clases con otro docente mientras avanzan las investigaciones y el proceso de valoración.

Según la información proporcionada por la dirección del colegio, el maestro prestaba servicios en la unidad educativa desde 2022. Desde el 18 de junio, otro profesor asumió sus funciones de manera temporal.

Las investigaciones continúan para establecer las responsabilidades en este caso y determinar si existen más víctimas, mientras las autoridades reiteraron que se mantendrán activas las medidas de protección para las estudiantes involucradas.

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