¿Qué dice la orden de aprehensión contra Vicente Salazar?

La orden de aprehensión emitida por el Ministerio Público revela los delitos por los cuales es investigado el dirigente campesino Vicente Salazar Limachi, quien fue capturado este sábado en el marco de las investigaciones por los más de 50 días de bloqueos que paralizaron el departamento de La Paz.

El mandamiento, firmado por una comisión de fiscales de materia y emitido al amparo del artículo 136 del Código de Procedimiento Penal, instruye a la Policía proceder con la aprehensión de Vicente Salazar Limachi, identificado con cédula de identidad 6731624, dentro del caso con código único CUD 201102012603341.

De acuerdo con el documento, la investigación fue iniciada por el Ministerio Público a instancia del Ministerio de Gobierno y atribuye al dirigente la presunta comisión de los delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, atentados contra la seguridad de los medios de transporte y atentados contra la seguridad de los servicios públicos, previstos en los artículos 130, 132, 133, 133 Bis, 213 y 214 del Código Penal.

Operativo conjunto de aprehensión

La orden establece además que la aprehensión debe ejecutarse respetando los derechos y garantías constitucionales del investigado, conforme a la resolución fiscal emitida para este caso.

De acuerdo con información oficial del Ministerio de Gobierno, el operativo fue realizado aproximadamente a las 13:10 en la zona Ciudad Satélite de El Alto, a la altura del Hospital Holandés. Salazar se encontraba a bordo de una camioneta Toyota Hilux blanca y, según el reporte, inicialmente cerró las ventanas del vehículo e impidió la intervención policial. Minutos después descendió del motorizado y fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz.

Las autoridades identifican a Salazar como uno de los dirigentes que encabezó la organización y convocatoria de las medidas de presión desarrolladas durante más de 50 días de bloqueos, movilizaciones que provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles e insumos, además de millonarias pérdidas económicas, especialmente en el departamento de La Paz.

El Ministerio de Gobierno señaló que la investigación continuará bajo control del Ministerio Público y aseguró que el proceso se desarrollará con respeto al debido proceso y a los derechos del dirigente aprehendido.

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