El dirigente de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de La Paz 'Túpac Katari', Vicente Salazar Limachi, fue aprehendido este sábado durante un operativo ejecutado por la Policía Boliviana en coordinación con la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), en la zona Ciudad Satélite de El Alto. La acción forma parte de las investigaciones por los bloqueos que se extendieron durante más de 50 días en distintas regiones del país.

Según el informe oficial, el operativo se desarrolló cerca de las 13:10 en la avenida Satélite, calle Diego de Portugal, a la altura del Hospital Holandés, donde fue interceptada una camioneta de color blanco en la que se encontraba el dirigente campesino.

Las autoridades señalaron que, durante la intervención, Salazar habría cerrado las ventanas del vehículo e impedido inicialmente el trabajo de los efectivos policiales. Posteriormente descendió del motorizado y fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz.

De acuerdo con la investigación, Vicente Salazar es considerado uno de los dirigentes que habría participado en la organización y convocatoria de las medidas de presión que derivaron en los prolongados bloqueos registrados en el departamento de La Paz y otras regiones del país.

Salazar es investigado por la presunta comisión de los delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, atentados contra la seguridad de los medios de transporte y atentados contra la seguridad de los servicios públicos.

Las investigaciones buscan establecer las responsabilidades por las afectaciones ocasionadas durante las medidas de presión. En ese contexto, el Ministerio de Gobierno informó que el proceso se desarrollará con respeto a los derechos humanos y al debido proceso, mientras las instancias jurisdiccionales continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

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