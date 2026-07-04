Madre del bebé que cayó de un 'torito' cumplirá detención domiciliaria

La Justicia dispuso este sábado detención domiciliaria con restricciones para la madre del bebé de dos meses que falleció tras caer de un vehículo tipo 'torito' y ser atropellado por otro motorizado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

La decisión fue asumida durante la audiencia de medidas cautelares, dentro de la investigación que desarrolla el Ministerio Público para establecer las responsabilidades por la muerte del menor.

Mientras tanto, la Dirección Departamental de Tránsito continúa con las investigaciones para identificar al conductor del vehículo que atropelló al bebé.

El director departamental de Tránsito, coronel Marco Antonio Tórrez, informó que las cámaras de seguridad registraron el momento en que el menor fue arrollado por un vehículo que circulaba detrás del motorizado donde viajaba con sus padres.

"En los videos se ve que hay un vehículo que iba por la parte de atrás, que lastimosamente pasó por encima del infante", señaló la autoridad.

El jefe policial pidió públicamente al conductor involucrado presentarse ante las dependencias de Tránsito para colaborar con las investigaciones.

"Queremos que el conductor de ese vehículo se presente ante las unidades de Tránsito para poder tener más elementos y seguir con esta investigación", afirmó.

Asimismo, informó que el 'torito' en el que se transportaba la familia permanece secuestrado en dependencias policiales como parte de las pericias.

Así ocurrió la tragedia

El hecho ocurrió el pasado viernes en el sexto anillo de la avenida Santos Dumont, cuando el bebé cayó de la parte trasera del vehículo en el que viajaba junto a sus padres.

Según la investigación preliminar, los progenitores no advirtieron de inmediato la caída del menor y continuaron su recorrido durante varios minutos antes de regresar al lugar, donde encontraron que el niño ya había sido atropellado.

El padre del bebé manifestó previamente que el compartimiento donde era transportado el menor había sido reparado recientemente y sostuvo que todo se trató de un accidente.

Las investigaciones continúan mientras las autoridades buscan identificar al conductor del vehículo involucrado y reunir nuevos elementos para esclarecer completamente el caso.

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia informó que acompaña el proceso y señaló que el Ministerio Público y la Policía continúan realizando los requerimientos e investigaciones necesarias para determinar responsabilidades.

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