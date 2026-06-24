La Paz: Micro de transporte público impacta contra vivienda en Llojeta

Un micro de transporte público se estrelló este miércoles contra una vivienda en la zona de Llojeta, en la ciudad de La Paz, provocando daños materiales y dejando al menos una pasajera herida, según el reporte preliminar de la Policía.

Tras el impacto, vecinos y conductores de la zona colaboraron en las tareas para retirar el vehículo del inmueble afectado, mientras personal de Tránsito inició las investigaciones para establecer las circunstancias del accidente.

"A llamada de Bol-110 nos manifestaron que había un hecho de tránsito en la avenida Max Fernández, un vehículo tipo microbús que ha impactado un inmueble."

Micro perdió el control

La pasajera lesionada fue evacuada al Hospital Arcoíris, donde recibe atención médica. Entretanto, efectivos policiales recabaron información en el lugar para determinar las responsabilidades correspondientes.

De acuerdo con el informe preliminar proporcionado por el conductor, el vehículo habría perdido el control antes de atravesar una jardinera e impactar contra el domicilio.

"Manifiesta el conductor que él ha perdido el control del vehículo, pasando la jardinera y posterior impactando al domicilio."

El micro fue retirado del lugar y será trasladado a dependencias de Tránsito, donde continuarán las pericias para esclarecer las causas del accidente.

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