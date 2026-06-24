Policía prepara “cápsula de seguridad” para traslado de Tatiana Marset desde Palmasola a una clínica

Para las 14:00 horas de este miércoles está previsto el traslado de Tatiana Marset desde el penal de Palmasola hacia una clínica de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en cumplimiento de una orden judicial emitida tras la solicitud de atención médica por problemas de salud.

Marset, quien se encuentra detenida en el marco de un proceso por el presunto delito de tráfico de armas, vinculado a una investigación de alcance internacional que también involucra al presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, fue beneficiada con la disposición judicial que autoriza su salida temporal del recinto penitenciario.

El comandante departamental de la Policía, David Gómez, confirmó la existencia de la orden judicial y detalló que ya se activaron los procedimientos correspondientes para su ejecución.

“Informar a la población que sí, evidentemente ha llegado una orden judicial al penal de Palmasola indicando que esta persona, es decir, la señorita Tatiana Marset, debe ser trasladada a una clínica del centro de la ciudad”, señaló la autoridad policial.

Gómez explicó que el régimen penitenciario se encuentra elaborando los informes necesarios para formalizar el operativo, tomando en cuenta las condiciones de seguridad requeridas para el traslado.

“En virtud de esta información y de esta orden judicial, lo que está haciendo el régimen penitenciario es elaborar los informes respectivos para representar el traslado de esta privada de libertad a una clínica, porque conlleva un tema de seguridad. Estamos tomando las previsiones; si se lleva a cabo el traslado, se establecerá una cápsula de seguridad con el personal necesario”, agregó.

Fuentes policiales indicaron que el operativo contemplará un despliegue especial debido al perfil del caso y al nivel de riesgo asociado al movimiento de la interna fuera del penal.

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