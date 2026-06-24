Ocultaban marihuana en el tanque de combustible de un vehículo en Chulumani

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico secuestraron 64 kilos de marihuana que se encontraban ocultos en el tanque de combustible de un vehículo en el municipio de Chulumani, provincia Sud Yungas del departamento de La Paz.

El operativo se desarrolló en la localidad de Parroscato, donde personal antinarcóticos realizaba labores de patrullaje preventivo e interdicción.

Hallaron 64 paquetes con marihuana

Durante la revisión del motorizado, los efectivos encontraron 64 paquetes que estaban camuflados en el tanque de combustible del vehículo.

Tras el hallazgo, la sustancia fue sometida a pruebas de campo, las cuales dieron resultado positivo para marihuana.

De acuerdo con el reporte, el peso total de la sustancia controlada secuestrada alcanza los 64 kilos.

Caso fue remitido al Ministerio Público

La marihuana fue secuestrada por la Felcn y el caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público para el inicio de las investigaciones correspondientes.

Las autoridades deberán establecer la procedencia, destino y posibles responsables vinculados al transporte de la sustancia controlada.

El operativo forma parte de las tareas de control e interdicción que realiza la fuerza antidroga en diferentes regiones del departamento de La Paz.

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