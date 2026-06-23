Envían a Chonchocoro al acusado del feminicidio de una joven de 26 años en La Paz

La justicia determinó seis meses de detención preventiva en el penal de Chonchocoro para un hombre de 28 años, acusado de causar la muerte de su pareja de 26 años, en un nuevo caso de feminicidio registrado en la ciudad de La Paz.

De acuerdo con la investigación preliminar, la víctima fue trasladada inconsciente hasta un centro médico por el propio sospechoso, luego de haber sufrido una agresión. La joven ingresó a terapia intensiva; sin embargo, horas después perdió la vida debido a la gravedad de sus lesiones.

Inicialmente, el caso fue investigado como feminicidio en grado de tentativa, pero tras el fallecimiento de la víctima, el Ministerio Público modificó la tipificación penal a feminicidio.

El acusado fue enviado a Chonchocoro

Durante la audiencia de medidas cautelares, la autoridad jurisdiccional dispuso la detención preventiva del sindicado por el lapso de seis meses en el centro penitenciario de Chonchocoro, mientras continúan las investigaciones.

Según los antecedentes del caso, al momento de ingresar al centro médico, el acusado se encontraba presuntamente bajo efectos del alcohol. Además, se acogió a su derecho al silencio y habría señalado que no recordaba lo ocurrido.

El Ministerio Público continuará con la colecta de elementos de convicción para esclarecer las circunstancias del hecho.

La Paz suma 17 feminicidios

Con este nuevo caso, el departamento de La Paz registra 17 feminicidios en lo que va del año, convirtiéndose en la región con mayor incidencia a nivel nacional.

Las autoridades señalaron que esta cifra supera a la registrada en el mismo periodo de 2025, cuando La Paz reportaba 14 casos. Es decir, este año se registra un incremento de tres casos en comparación con la pasada gestión.

Bolivia registra 43 feminicidios en 2026

A nivel nacional, Bolivia suma 43 víctimas de feminicidio en lo que va del año, una cifra que enciende las alertas sobre la violencia contra las mujeres.

De acuerdo con los datos oficiales, la distribución por departamentos es la siguiente:

La Paz: 17 casos

Santa Cruz: 8 casos

Cochabamba: 6 casos

Oruro: 5 casos

Potosí: 2 casos

Chuquisaca: 2 casos

Tarija: 2 casos

Beni: 1 caso

Pando: 0 casos

En el mismo periodo de 2025 se registraban 33 casos de feminicidio en el país, mientras que en 2026 la cifra ya llegó a 43.

Piden denunciar hechos de violencia

Desde la Policía se advirtió la necesidad de reforzar las medidas de prevención y protección para evitar nuevos hechos de violencia contra mujeres.

Las autoridades remarcaron que la denuncia oportuna es fundamental para activar mecanismos de protección y reducir los índices de violencia.

“Pedimos que la denuncia sea oportuna. Es necesario reducir el número de agresores y de víctimas de violencia”, señalaron desde la institución policial.

El caso continúa en investigación, mientras la familia de la víctima exige justicia y el país vuelve a enfrentar una cifra alarmante de feminicidios.

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