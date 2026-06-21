Carretera La Paz–Oruro queda expedita tras más de 50 días de bloqueos

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano Urenda, informó este domingo que la carretera La Paz–Oruro se encuentra expedita, luego de más de 50 días de bloqueos que afectaron la circulación, el abastecimiento y el traslado de personas y mercancías en el occidente del país.

La autoridad explicó que los columnas desplazadas desde la ciudad de El Alto y desde Oruro lograron encontrarse en el sector de Panduro, hecho que permitió consolidar la apertura total de esta importante ruta nacional.

“La ruta La Paz–Oruro ya está despejada, ya no hay bloqueos y está expedita”, afirmó Justiniano.

Operativo comenzó de madrugada

El operativo inició durante la madrugada de este domingo y fue encabezado por el ministro de Defensa, junto al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Víctor Hugo Balderrama Quezada, y miembros del Alto Mando Militar.

Las autoridades recorrieron diferentes puntos de la carretera para supervisar las tareas de despeje, rehabilitación y limpieza, además de verificar en el terreno el encuentro de las columnas que avanzaron desde ambos extremos de la vía.

Continúan tareas de limpieza

Aunque la circulación fue restablecida, Justiniano aclaró que todavía continúan las labores de limpieza en distintos sectores de la carretera.

En ese marco, convocó a las comunidades y gobiernos municipales a colaborar con maquinaria pesada para acelerar el retiro de piedras, tierra y otros obstáculos que quedaron acumulados durante las semanas de conflicto.

Camiones y cisternas comienzan a avanzar

El ministro destacó que, tras la habilitación de la carretera, ya se observa el avance de centenares de camiones de alto tonelaje y cisternas que permanecieron retenidos durante varias semanas.

Según la autoridad, varias de estas unidades ya llegaron hasta la planta de Senkata, mientras otras continúan su recorrido hacia la sede de gobierno para contribuir al abastecimiento.

Justiniano también señaló que en sectores como Achica Arriba se registra una fuerte congestión vehicular debido al intenso flujo de transporte que comenzó a circular luego de la apertura de la ruta.

“Es la victoria de la gente”

La autoridad remarcó que la normalización total de la carretera todavía demandará varias horas de trabajo, pero aseguró que el bloqueo fue superado.

Durante su recorrido, Justiniano afirmó que conversó con transportistas que estuvieron detenidos entre 45 y 50 días, sin poder trabajar ni movilizar su carga.

“Esta es la victoria de esa gente que tanto ha aguantado tantos días y tantos problemas que han habido en el país, y que hoy ya empiezan a solucionarse”, sostuvo el ministro mientras supervisaba las labores de limpieza en el camino hacia Oruro.

La carretera La Paz–Oruro es considerada una vía estratégica para el transporte de pasajeros, carga y combustible, por lo que su habilitación marca un paso importante en el proceso de recuperación de la transitabilidad en el país.

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