Tiahuanaco suspende festival y velada del Willka Kuti por los bloqueos

El municipio de Tiahuanaco determinó suspender el festival y la tradicional velada del Willka Kuti 5534 debido a los bloqueos de caminos y la falta de transitabilidad en las carreteras.

El alcalde de Tiahuanaco, Felipe Chura, informó que la celebración del Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño será reducida esta gestión, tomando en cuenta la situación de conflictividad que atraviesa el país.

“El festival y la velada no se van a realizar, se ha suspendido por el hecho mismo de que estamos pasando momentos muy complicados”, señaló la autoridad municipal.

Ceremonia ancestral

Chura explicó que, pese a la suspensión de las actividades principales, se mantendrá la ceremonia ancestral para recibir los primeros rayos solares, considerada una parte central y simbólica de esta celebración.

“Hemos previsto realizar las wajt’as que corresponden y recibir los rayos solares, que es un símbolo para nosotros de recibir esa energía y seguir trabajando”, manifestó.

Daño al turismo

La autoridad lamentó que, debido a los bloqueos, no podrán llegar visitantes nacionales ni internacionales, como ocurría cada año en uno de los eventos culturales más importantes del país.

“Prácticamente no podrán venir las autoridades nacionales, departamentales y mucho menos nuestros hermanos que nos visitan del exterior”, indicó.

El alcalde expresó su preocupación y tristeza, ya que esperaba realizar una celebración amplia durante su primera gestión municipal.

“Yo tenía la esperanza de poder llevar adelante, en mi primera gestión, este 21 de junio, el Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño, que es uno de los eventos más importantes de nuestro país”, sostuvo.

Chura recordó que Tiahuanaco es considerado la cuna de esta celebración histórica, por lo que la reducción del evento representa un golpe cultural, turístico y económico para el municipio.

La suspensión del festival y la velada se suma a los efectos que los 50 días de bloqueos

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