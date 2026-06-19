Leche, queso y yogur a precio de costo: productores de Cochabamba rematan sus productos

La crisis de transporte y la imposibilidad de enviar carga a otros departamentos arrastraron al sector lácteo de Cochabamba a una situación desesperante. Ante el masivo excedente de producción que no puede salir de la región, decenas de productores locales se han visto obligados a trasladarse hasta la Plaza Principal 14 de Septiembre para vender directamente sus productos al consumidor a precios de remate.

La urgencia por no perder la materia prima generó un escenario inédito: los pequeños productores ahora compiten directamente en las calles con la empresa PIL, que también ha comenzado a rematar sus excedentes.

Esta mañana, una larga fila de productores se instaló alrededor de la plaza central ofreciendo una amplia variedad de lácteos. La consigna es clara: vender al precio que sea antes de que el producto se eche a perder. Debido a que la leche líquida sobrante no puede almacenarse por mucho tiempo, los lecheros han optado por transformarla masivamente en queso, quesillo y yogures para prolongar su vida útil.

"La PIL está rematando sus productos también, entonces es una competencia de ¿quién vende mejor? Invitamos a la población que venga a comprar, ya que somos directos dueños y leche purita estamos dando", relató una de las productoras afectadas mientras atendía a los transeúntes.

Los precios ofertados de manera directa del productor al consumidor reflejan la gravedad de la sobreoferta en el mercado local:

Litro de leche fresca: 6 bolivianos.

Quesillo: 5 bolivianos la unidad.

Queso: 50 bolivianos el kilo.

Los ciudadanos que se dieron cita en la Plaza 14 de Septiembre se encontraron con una feria improvisada pero abastecida con una gran cantidad de derivados. Además de la leche del día y los quesos tradicionales, los productores ofertan yogur griego, yogur natural y variedades saborizadas.

La crisis del sector, compartida por muchos otros rubros de la economía cochabambina afectados por la coyuntura actual, mantiene en incertidumbre a las familias productoras, quienes aseguran que ya no saben qué hacer con los volúmenes diarios de leche. Por ahora, la solidaridad y el consumo de la población cochabambina en la plaza principal es el único salvavidas para evitar la pérdida total de su sustento.

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