Frío golpea a Santa Cruz: Alcaldía abrirá albergue temporal este fin de semana

Las bajas temperaturas continúan sintiéndose con fuerza en la capital cruceña. Ante este panorama, la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra anunció la apertura del albergue temporal de invierno, un espacio destinado a proteger a personas en situación de calle durante las noches más frías.

El albergue comenzará a funcionar este fin de semana, desde las 18:00, y estará acondicionado para recibir a quienes necesiten un lugar seguro donde pasar la noche.

El alcalde, Manuel Saavedra, explicó que el espacio contará con baños, duchas, cena caliente y desayuno al día siguiente, con el objetivo de brindar mejores condiciones a las personas más vulnerables.

“Las temperaturas están bajando y este va a ser un lugar que ya está acondicionado. Van a tener acceso a baño, ducha, una comida caliente en la noche y un desayuno al día siguiente, para que puedan estar en mejores condiciones”, señaló la autoridad municipal.

Saavedra también informó que se realizará una separación entre hombres y mujeres. El albergue habilitado recibirá únicamente a varones, mientras que las mujeres serán derivadas al centro Ana Medina.

“Esto va a durar aproximadamente dos meses. Esperamos que este invierno no sea muy duro y que estas personas puedan tener condiciones para resguardarse durante la noche”, agregó.

Además, la Alcaldía anunció que se entregará ropa de invierno a las personas que acudan al albergue. Para ello, también se pidió el apoyo de la población con donaciones de prendas de abrigo, colchas, colchones y alimentos.

“Todo lo que tengan en casa y pueda servir para abrigar a estas personas será más que bienvenido. Como Gobierno Municipal necesitamos la ayuda de la población, y en este caso no es diferente”, expresó Saavedra.

El alcalde indicó que el espacio estará listo desde este fin de semana y que la recepción de las personas estará a cargo del Secretario de Salud y el Secretario de Seguridad Ciudadana.

Con esta medida, el municipio busca dar una respuesta urgente y humana frente al descenso de temperaturas, especialmente para quienes enfrentan el invierno sin un techo ni condiciones adecuadas para protegerse.

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