37 días de bloqueo en San Julián: habilitan rutas alternas para evitar más perjuicio

San Julián cumple 37 días de bloqueo y la crisis continúa golpeando a transportistas, productores y vecinos del municipio. Ante esta situación, la Alcaldía informó que se están habilitando rutas alternas para permitir el paso de movilidades y camiones de alto tonelaje.

El alcalde de San Julián, Carlos Vaca, señaló que el municipio decidió intervenir con maquinaria pesada para mejorar los caminos que actualmente están siendo utilizados como vías alternativas.

“Hemos habilitado los caminos alternos, que son por donde ahora están pasando las movilidades. Así estamos ayudando a paliar esta crisis de bloqueo”, manifestó la autoridad municipal.

Vaca explicó que, pese a las lluvias que dejaron algunos tramos en mal estado, el camino ya se encuentra transitable tras el ingreso de maquinaria.

“Hoy he venido por ahí. Después de la lluvia quedó prácticamente deshecho, pero hemos mandado maquinaria y estamos tratando de ayudar en esta crisis”, agregó.

La autoridad lamentó que cualquier conflicto de este tipo termine afectando a muchas familias, pero aseguró que el municipio no podía quedarse de brazos cruzados frente al perjuicio.

“Si me quedo sentado esperando o lamentándome porque se perjudica la gente, no haríamos nada. Por eso buscamos una alternativa, sin tratar de confrontarnos”, sostuvo.

El alcalde también recordó los hechos de violencia registrados durante el conflicto y afirmó que ya se formalizaron denuncias contra las personas que, según indicó, habrían participado en el saqueo e incendio de su vivienda.

“Hemos formalizado denuncias contra las personas que han incendiado o saqueado mi casa. Se hacían pasar por la Unión Juvenil Cruceñista, pero en los videos se ve cómo salen con televisores y garrafas”, denunció Vaca.

Asimismo, mencionó otros hechos que también serán puestos en conocimiento de las autoridades, entre ellos agresiones y robos registrados en medio de los conflictos.

“Las otras denuncias vendrán cuando esto ya se pacifique”, señaló.

Mientras el bloqueo persiste, el municipio de San Julián busca mantener habilitadas estas rutas alternas como una medida urgente para reducir el impacto de la crisis y permitir que el transporte pueda continuar circulando.

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