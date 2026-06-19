Prepara tu mesita para recibir el Año Nuevo Andino Amazónico y del Chaco 5534

A pocos días de la celebración del Año Nuevo Andino Amazónico y del Chaco 5534, comerciantes de la zona Max Paredes, en la ciudad de La Paz, ya alistan las tradicionales mesas de ofrenda que serán utilizadas durante las ceremonias del próximo 21 de junio para agradecer a la Pachamama y recibir los primeros rayos del sol.

Mesas de ofrenda

Las mesas rituales incluyen diversos elementos con un significado especial dentro de la cosmovisión andina. Entre ellos se encuentran figuras de azúcar, lanas de colores, llamas, sapos, panes de oro y plata, además de los tradicionales suyos, que representan una ofrenda de alimento para la Madre Tierra.

Los comerciantes explican que estas mesas simbolizan el agradecimiento por los frutos obtenidos durante el año y la petición de prosperidad, salud, buenas cosechas y bienestar para las familias durante el nuevo ciclo agrícola.

"La lanita es una ofrenda para que nos vaya bien y tengamos suerte; la llamita con pan de oro y plata representa prosperidad y los suyos son para alimentar a la Pachamama", explicaron los vendedores.

Ceremonias

Las ceremonias suelen iniciarse antes del amanecer. Los participantes preparan las ofrendas para que sean recibidas con los primeros rayos del sol, momento considerado sagrado dentro de la tradición andina y que simboliza el inicio de un nuevo ciclo.

Los precios de las mesas varían según su tamaño y contenido. Las más sencillas cuestan alrededor de Bs 40, mientras que las más completas alcanzan los Bs 120, permitiendo que las familias elijan la opción que mejor se adapte a su presupuesto.

El Año Nuevo Andino Amazónico y del Chaco se celebra cada 21 de junio, coincidiendo con el solsticio de invierno en el hemisferio sur. Para las culturas originarias representa el renacer del sol y el comienzo de un nuevo ciclo de vida, marcado por ceremonias de agradecimiento y renovación espiritual en distintos puntos del país.

Mira la programación en Red Uno Play