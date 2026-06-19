Rodrigo Paz ratifica al alto mando militar mediante decreto presidencial

La disposición oficializa la designación del Comandante en Jefe, del Estado Mayor y de los comandantes de las tres fuerzas. La medida se produce tras el reciente proceso de ascensos dentro de las Fuerzas Armadas y consolida la estructura de mando militar.

El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y capitán general de las Fuerzas Armadas, Rodrigo Paz Pereira, promulgó el pasado 18 de junio el Decreto Presidencial N.º 5632, mediante el cual ratificó a las principales autoridades militares que conformarán el alto mando castrense.

La norma fue emitida luego de la promoción de generales de brigada a generales de división y de generales de división a generales de fuerza, un proceso que permitió reorganizar y consolidar la estructura jerárquica de las Fuerzas Armadas.

En el marco de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, el mandatario designó a las principales autoridades militares del país, incluyendo al Comandante en Jefe, al Jefe de Estado Mayor y a los comandantes de las tres fuerzas.

La nueva cúpula militar quedó conformada por el general de Ejército Víctor Hugo Balderrama Quezada como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas; el general de Fuerza Aérea Gonzalo Edwin Ruiz Cisneros como Jefe de Estado Mayor del Comando en Jefe; el general de División Héctor Alejandro Alarcón Antezana como Comandante General del Ejército; el general de División Aérea Sergio Fernando Lora Araoz como Comandante General de la Fuerza Aérea Boliviana; y el vicealmirante Ernesto Adalid Alfaro Palma como Comandante General de la Armada Boliviana.

El Decreto Presidencial N.º 5632 establece además que las nuevas autoridades deberán asumir sus funciones de acuerdo con las formalidades legales vigentes. Asimismo, dispone la derogación de todas las normas y disposiciones que se opongan a la nueva conformación del alto mando militar.

Con esta medida, el Gobierno formaliza la renovación de la cúpula castrense y da continuidad al proceso institucional de relevo y fortalecimiento de la estructura de mando de las Fuerzas Armadas.

Gaceta oficial de Bolivia.

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