Gobierno y COB crean comisión para analizar casos de detenidos

El Gobierno nacional y la Central Obrera Boliviana (COB) avanzan en una mesa de diálogo con el objetivo de encontrar una salida al conflicto social que afecta al país y lograr el levantamiento de las medidas de presión que mantienen paralizadas distintas actividades económicas y productivas.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que se conformó una comisión especial encargada de revisar la situación jurídica de las personas detenidas durante las movilizaciones.

La instancia está integrada por abogados del Gobierno, representantes de la COB y miembros del Ministerio Público, quienes analizarán cada caso de manera individual.

“Se ha creado una comisión conformada por abogados del Gobierno, de la Central Obrera Boliviana y una comisión de fiscales que va a estar también participando de este tema de analizar este primer punto”, explicó la autoridad.

Revisión caso por caso

Oviedo señaló que el análisis diferenciará a las personas detenidas por participar en protestas de aquellas que son investigadas por presuntos delitos graves cometidos durante los bloqueos.

“Una cosa es que una persona sea detenida protestando o haciendo una acción violenta, una marcha de protesta, etc. Pero otra cosa ya son delitos que se cometen cuando se lanzan explosivos”, afirmó.

La autoridad remarcó que existen casos vinculados a hechos de violencia que dejaron a efectivos policiales con lesiones de gravedad.

“Hay 55 policías heridos; uno de ellos ha perdido la vista, otro ha sufrido un disparo en su cabeza. Hay varios policías heridos por armas de fuego. Entonces, estos detenidos no pueden ser liberados”, enfatizó.

Preocupación por el impacto de los bloqueos

El ministro también expresó preocupación por las consecuencias humanas y económicas derivadas de las medidas de presión que se mantienen en diferentes regiones del país.

“Ya van casi 10 personas muertas en los bloqueos. Alguien tiene que pagar esto. El daño que se está haciendo a la estructura productiva del país, el daño que se está haciendo a la industria hotelera, al transporte, es muy grande”, sostuvo.

Según la autoridad, los efectos de la conflictividad están golpeando a miles de familias bolivianas, además de sectores vinculados al comercio, la producción y los servicios.

Diálogo con otros sectores

Respecto a las demandas presentadas por la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos Túpac Katari de La Paz, Oviedo informó que el Gobierno ya recibió el pliego petitorio y comenzó a evaluar sus planteamientos.

Asimismo, reiteró que el Ejecutivo mantiene abiertos los canales de diálogo con los distintos sectores sociales para encontrar soluciones a través de la concertación.

“El país no puede seguir pasando lo que está pasando”

El ministro aseguró que el Gobierno continuará apostando por el diálogo como principal mecanismo para superar la crisis, aunque advirtió que el Estado aplicará la ley ante hechos que pongan en riesgo la seguridad de la población.

“Hoy seguramente será una de las últimas oportunidades, hoy, mañana, estos últimos días, porque si no vamos a tener que actuar con la ley, porque el país no puede seguir pasando lo que está pasando”, señaló.

Mientras avanzan las conversaciones, la expectativa se centra en los resultados que pueda alcanzar la comisión instalada y en la posibilidad de que las negociaciones permitan restablecer la normalidad en el país.

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