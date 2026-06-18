Ministro Lupo: “No estamos buscando un cogobierno, buscamos pacificación”

El Gobierno reiteró que la situación de las personas detenidas durante las movilizaciones será evaluada caso por caso, en respuesta a una de las principales demandas planteadas por la Central Obrera Boliviana (COB) para avanzar en el diálogo instalado con el Ejecutivo.

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, explicó que la mesa de diálogo permanece en cuarto intermedio y destacó que el acercamiento fue posible luego de que se dejaran de lado pedidos considerados antidemocráticos, como la renuncia del presidente.

“Se debe respetar la independencia de poderes. Hay alguna gente que puede haber estado arrestada en una manifestación y puede ser liberada, pero otros han sido ya aprehendidos o tienen medidas cautelares y se debe analizar cada uno de estos casos”, afirmó.

Revisión de casos de detenidos

La autoridad remarcó que el Gobierno no aceptará medidas que generen impunidad para quienes hubieran cometido delitos durante los casi 50 días de conflicto que afectaron principalmente al departamento de La Paz.

“Todo este proceso que ha vivido el pueblo paceño tiene que tener responsables y esos responsables tienen que dar la cara ante la ley”, sostuvo.

Lupo recordó que durante las movilizaciones se registraron hechos que derivaron en daños a la propiedad pública y privada, agresiones a efectivos policiales, bloqueos que impidieron el paso de ambulancias y reportes de personas fallecidas.

“No podemos promover ni la impunidad ni nada que se vaya a reñir con la democracia”, enfatizó.

Pacificación para el país

El ministro también rechazó otras demandas planteadas por sectores movilizados que, según dijo, pretenden influir en decisiones que corresponden exclusivamente al Ejecutivo, como la política económica, el manejo de los carburantes o las negociaciones con organismos internacionales.

“No estamos buscando un cogobierno con la Central Obrera. Lo que estamos buscando es una pacificación”, señaló.

Asimismo, insistió en que una condición fundamental para avanzar en cualquier acuerdo es el levantamiento de los bloqueos que aún afectan a diferentes regiones del país.

“La prioridad es pedir esta tregua y habilitar los corredores para que se normalice la circulación”, manifestó.

Continuarán trabajando en mesas de diálogo

El Gobierno aseguró que continuará apostando por el diálogo como mecanismo de solución del conflicto, aunque advirtió que hará uso de todas las atribuciones que le otorga la Constitución para garantizar la libre transitabilidad y el abastecimiento de combustible, alimentos y otros productos esenciales.

“Vamos a hacer uso de todas las prerrogativas que la Constitución nos permite”, afirmó Lupo.

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