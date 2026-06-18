Diálogo con la COB: Gobierno revisará casos de detenidos y busca la desmovilización

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, afirmó que el Gobierno está dispuesto a revisar de manera individual la situación de las personas detenidas y procesadas durante los conflictos y bloqueos registrados en el país, aunque descartó la posibilidad de una amnistía general.

La situación de los detenidos se ha convertido en uno de los principales temas planteados por la Central Obrera Boliviana (COB) para dar continuidad al diálogo con el Ejecutivo, instalado tras semanas de movilizaciones y bloqueos en distintas regiones del país.

En entrevista con El Mañanero de Red Uno, Lupo sostuvo que cualquier análisis deberá realizarse dentro del marco legal vigente.

“Hay casos que tienen que verse caso por caso. No se puede dictar una amnistía general y no se pueden desconocer las leyes”, afirmó.

Revisión individual

La autoridad explicó que existen diferentes situaciones jurídicas entre las personas involucradas en las movilizaciones y que corresponde analizar cada caso de manera particular.

Según indicó, algunas personas fueron arrestadas durante las protestas, otras fueron aprehendidas y algunas enfrentan procesos judiciales con medidas cautelares.

“Todos somos iguales ante la ley y quienes violaron la ley tienen que dar cuentas a la justicia”, señaló

Lupo remarcó que el Gobierno no puede intervenir en decisiones que corresponden a otros órganos del Estado y sostuvo que una amnistía general vulneraría el principio de separación de poderes.

Demandas de la COB

El ministro también cuestionó algunas de las demandas planteadas por sectores movilizados y afirmó que existen solicitudes que exceden las competencias del Órgano Ejecutivo.

No obstante, aseguró que el Gobierno mantiene su disposición al diálogo mientras las conversaciones se desarrollen dentro del marco constitucional y legal.

Prioridad: levantar los bloqueos

Lupo reiteró que uno de los principales objetivos del proceso de diálogo es lograr la desmovilización y el levantamiento de los bloqueos que continúan afectando principalmente al departamento de La Paz.

“Lo más importante de todo es la desmovilización. Hay que permitir que la población pueda trabajar, trasladarse y vivir en paz”, manifestó.

Las conversaciones entre el Gobierno y la COB continúan mientras una comisión jurídica analiza alternativas legales relacionadas con la situación de las personas detenidas y procesadas, uno de los puntos centrales para avanzar en el proceso de negociación.

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