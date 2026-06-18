Oviedo anuncia comisión con abogados y fiscales para revisar casos de detenidos en los bloqueos

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que el diálogo entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana, COB, ingresó en una nueva etapa tras la instalación de una comisión jurídica que revisará la situación de las personas detenidas durante los conflictos.

“Hemos dado inicio hoy día a la jornada de diálogo y negociación con la COB. Ha sido primero una introducción hecha por el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, don Rodrigo Paz. Hemos instalado la mesa de negociación”, afirmó Oviedo.

Revisión jurídica

El ministro explicó que el primer punto tratado fue el pedido de revisión de la situación de los detenidos, una de las principales demandas planteadas por la dirigencia sindical.

“El primer punto que se ha tocado es el tema de los detenidos. Se ha conformado una comisión de abogados de la COB, del Gobierno y una comisión de fiscales, los cuales están analizando la situación jurídica de cada uno de los detenidos”, indicó.

Evaluación legal

Oviedo sostuvo que esta comisión continuará trabajando para contar con una evaluación legal de cada caso y presentar conclusiones este jueves.

“Van a seguir trabajando esta comisión, cosa que mañana ya tengamos una conclusión de este trabajo de evaluación jurídica de las personas que están detenidas”, señaló.

Prevén reinstalar dialogo este jueves

La autoridad adelantó que el diálogo con la COB será reinstalado en horas de la mañana y que la intención del Gobierno es continuar la reunión hasta alcanzar conclusiones.

“En la parte de la mañana vamos a reiniciar el diálogo y lo vamos a hacer hasta acabar el día de mañana”, manifestó.

Pliego petitorio

Consultado sobre el pliego petitorio de la COB, Oviedo indicó que el documento ya fue conocido por el Gobierno y que diferentes ministerios trabajan en los puntos que corresponden a sus áreas.

“El Gobierno ha estado trabajando por los ministerios que están atingidos en el pedido de la COB y esperamos que mañana, conjuntamente con los equipos de la COB, podamos tener una conclusión”, explicó.

Hasta el momento, no se informó una hora exacta para la reinstalación de la mesa, pero el Gobierno anticipó que será durante la mañana de este jueves.

Mira la programación en Red Uno Play