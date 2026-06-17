Diálogo en cuarto intermedio; COB pide liberar a los detenidos en bloqueos

El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, informó que no continuarán el diálogo mientras existan compañeros detenidos. Anunció la conformación de una comisión jurídica entre la COB y el Gobierno para trabajar en una salida legal.

Tras salir de la reunión de diálogo entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana, el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, informó que el encuentro ingresó en un cuarto intermedio hasta que se atienda el pedido de liberación de las personas detenidas durante los conflictos.

Argollo sostuvo que la dirigencia sindical no puede avanzar en el diálogo mientras existan compañeros privados de libertad.

“Se ha determinado en el primer punto que nosotros no podemos dialogar con nuestros compañeros detenidos”, afirmó el dirigente cobista al momento de salir del encuentro.

Hay voluntad política

El ejecutivo de la COB señaló que existe voluntad política del Gobierno para encaminar una solución y anunció la conformación de una comisión jurídica integrada por representantes legales de la Central Obrera Boliviana y del Gobierno central.

“Se está conformando una comisión de la parte jurídica de la Central Obrera Boliviana y también del Gobierno Central para que se pongan a trabajar de manera inmediata”, explicó Argollo.

Primer avance

Según el dirigente, este primer avance permitirá analizar la situación de los detenidos dentro del marco legal y abrir la posibilidad de reinstalar el diálogo.

“Si existe la voluntad política, nosotros inmediatamente volvemos a la convocatoria del Gobierno cuando los compañeros estén liberados”, remarcó.

Continúa los bloqueos

Argollo también aclaró que este acercamiento con el Ejecutivo no significa el levantamiento de las medidas de presión. Aseguró que la COB mantendrá su posición junto a sus bases y sectores aliados.

“Nosotros mantenemos las medidas y siempre vamos a ser leales con la población y con nuestras bases”, manifestó.

Pacificar el país

Argollo indicó que la liberación de los detenidos sería un primer paso para pacificar el país, pero aclaró que la COB no puede desmarcarse de los acuerdos asumidos con sectores campesinos y otras organizaciones sociales.

Asimismo, mencionó que aún no se habría respondido al pliego petitorio de los sectores Túpac Katari, situación que también dificulta avanzar en una negociación conjunta.

El dirigente aseguró que la COB mantendrá informadas a sus bases sobre el desarrollo del conflicto y reiteró que el retorno al diálogo dependerá de señales concretas del Gobierno.

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