COB envía pliego petitorio al gobierno para la pacificación del país

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, lanzó una conminatoria al Gobierno nacional para que atienda de manera inmediata el pliego planteado por los sectores movilizados, para pacificar el país.

Argollo afirmó que la protesta continuará hasta que exista una respuesta del gobierno.

“Se ha decidido, en consulta de todos los actores, enviar al Gobierno central un planteamiento para la pacificación y la recuperación del país, que tiene que ser atendida de manera inmediata”, manifestó el dirigente.

Esperan respuesta

El ejecutivo de la COB sostuvo que el Gobierno debe actuar con la misma rapidez con la que, según dijo, trabajó en normas para penalizar y criminalizar las protestas.

“Tienen que ponerse a trabajar de manera inmediata si existe la intención política de solucionar este problema en el país”, señaló.

Niega movilización política

Argollo también rechazó que las movilizaciones tengan la intención de favorecer a algún actor político del pasado y aseguró que esa versión, según dijo, “ensució” la protesta social.

“No ha existido ninguna intención de favorecer a ningún viejo político en el país. Eso ha ensuciado nuestra movilización y lastimosamente la gente lo ha visto de otra manera”, indicó.

El dirigente sindical afirmó que la movilización fue sostenida por los propios sectores sociales, a través de lo que denominó “solidaridad de clase”.

“La movilización ha sido totalmente patrocinada por cada sector. La solidaridad de clase que existe en varios sectores ha permitido sustentar una movilización de más de 40 días”, sostuvo.

Pide disculpas

Finalmente, Argollo pidió disculpas a la ciudadanía que se vio afectada por las movilizaciones y aseguró que la medida, según la dirigencia, busca mejores condiciones para el futuro del país.

“Mil disculpas a todos los ciudadanos que tal vez no han comprendido nuestra movilización, pero ha sido en beneficio del país para que nuestro país a futuro tenga días mejores”, concluyó.

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