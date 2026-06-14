Diputado Reyes: “Si continúan los bloqueos, corresponde la aprehensión de Argollo”

Este domingo a las 14:00 horas, la Central Obrera Boliviana (COB) tiene previsto instalar un ampliado nacional en el que se definirá la continuidad o suspensión de los bloqueos que persisten en el país desde hace más de un mes.

El encuentro ha generado fuerte debate político, ya que algunos asambleístas cuestionaron el rol de la dirigencia del ente matriz y exigieron definiciones claras sobre su posición frente al conflicto.

Alianza Unidad

Desde la bancada de Unidad en la Asamblea Legislativa, el diputado Alejandro Reyes pidió a la COB actuar en función de los intereses del país y no de actores políticos.

“Esperemos que estén de acuerdo con la verdad y con la realidad histórica de este país que ya no quiere conflictos, que ya no quiere bloqueos y quiere reconstruir la economía”, manifestó.

Mario Argollo

El legislador, además, advirtió que, en caso de mantenerse las medidas de presión, se deberán asumir consecuencias legales contra los responsables.

“En caso contrario, si es que ellos definen que van a persistir en el bloqueo, lo que queda es la aprehensión del señor Mario Argollo”, afirmó.

Desde LIBRE

Por su parte, desde la bancada de Libre, la diputada Lissa Claros cuestionó la relación histórica entre la COB y el Movimiento al Socialismo, asegurando que la organización sindical ha tenido afinidad política en anteriores gestiones.

“La COB en los últimos años ha demostrado ser afín al Movimiento al Socialismo y haber dejado al país en este desastre es responsabilidad de la COB”, señaló la legisladora.

En este contexto, la COB se alista para asumir una decisión clave que definirá el futuro de los bloqueos, mientras persisten los efectos de más de 40 días de medidas de presión que han golpeado principalmente al departamento de La Paz, generando escasez de alimentos y afectación económica en distintos sectores.

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