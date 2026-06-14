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Disminuyen los bloqueos en Bolivia: estas son las carreteras que aún permanecen afectadas

Aunque los puntos de bloqueo disminuyeron en comparación con semanas anteriores, la circulación aún no se normaliza en varias carreteras estratégicas que conectan el occidente, el centro y el sur del país.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

14/06/2026 8:35

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Foto: Mapa de transitabilidad de Bolivia. ABC.
Bolivia

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La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó este 14 de junio que decenas de tramos de la Red Vial Fundamental continúan intransitables debido a bloqueos instalados por sectores movilizados, afectando principalmente a los departamentos de La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí.

Rutas cerradas

Según el reporte oficial de transitabilidad, las restricciones alcanzan rutas estratégicas que conectan el occidente y el centro del país, con cierres en sectores como Patacamaya, Desaguadero, Curahuara de Carangas, Sica Sica, Calamarca, Viacha, Colomi, Parotani, Capinota, Challapata, Betanzos y Yocalla.

La Paz

En el departamento de La Paz, la ABC reportó bloqueos en Vichaya, Caracollo, Konani-Panduro, Botijlaca, Huayhuasi, La Huachaca, Sica Sica, Guaqui, Chusamarka, Huancallo, Achiri, Berenguela, Puente Mauri, Puente Seque, Calamarca, Santa Ana, Pucarani y Patacamaya, entre otros sectores.

Cochabamba

Cochabamba concentra la mayor cantidad de interrupciones, con cortes en Cruce Punata, Kañacota, Sacambaya, Retén Pirque, Llavini-Bombeo, Paracti, Cruce Vacas, Totora K’asa, Aya Loma, Puente Ichoa, Ivirgarzama, Perereta, Villa Granado, Capinota, Puente Chimoré, Puente Sacta, Shinahota, Cruce Totora y Yuthupata.

Occidente

En Oruro se mantienen bloqueos en Lequepalca, Tukiña, Cañaviri, Curahuara de Carangas, Puente Desaguadero, Sikira, Infiernillos, Cruce Ventilla, Cruce Tacopaya, Chancadora, Sayari, Machacamarquita, Realenga, Cruce Hospital, Sauce Mayu y Japo Kasa.

Potosí también registra varios puntos cerrados en accesos a Betanzos, Ventilla, Challamayu, Tres Cruces, Aguas Calientes, Tinquipaya, Mojona, Totora Palca y Yocalla.

Asimismo, la ABC informó que algunos tramos presentan restricciones por inundaciones o trabajos de conservación vial. Entre ellos se encuentra el sector San Lorenzo–Salinas, en Santa Cruz, afectado por una inundación a la altura del puente San Miguelito.

La entidad recomendó a los transportistas y viajeros verificar el estado de las carreteras antes de emprender viajes y mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales, debido a que la situación puede variar en función de los conflictos sociales y las condiciones climáticas.

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