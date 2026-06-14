Tatiana Marset pide clemencia en una carta para recibir atención médica fuera de prisión

La abogada Mónica Terrazas informó este sábado que Tatiana Marset, hermana de Sebastián Marset y recluida en el penal de Palmasola, atraviesa un delicado estado de salud debido a complicaciones renales y que requiere atención médica especializada fuera del recinto penitenciario.

Según la jurista, la interna sufrió un desmayo a causa de fuertes dolores provocados por cólicos renales y presentó fiebre alta, situación que motivó la presentación de una acción de libertad para exigir que sea trasladada a un centro hospitalario.

“Está con un estado crítico de salud, con unos cólicos renales, hoy se desmayó con el dolor y estaba con fiebre alta”, afirmó Terrazas al señalar que los médicos del régimen penitenciario habrían indicado que no cuentan con la especialidad necesaria para atender el caso.

La defensa aseguró que existe una orden judicial para permitir la salida médica de Marset y sostuvo que incluso informes médicos y forenses recomiendan que sea evaluada por especialistas. Sin embargo, denunció que hasta el momento no se ha concretado el traslado.

Terrazas explicó que, al tratarse de una ciudadana extranjera, los gastos médicos serían cubiertos de manera particular por su familia y no mediante el Sistema Único de Salud (SUS).

Además, reveló que Tatiana Marset escribió una carta de puño y letra en la que relata su situación y solicita ayuda para recibir atención médica.

“Ella ha hecho una carta pidiendo clemencia, diciendo desde cuándo está enferma y que necesita la cobertura de las autoridades para que pueda ser atendida, porque ya no aguanta más el dolor”, manifestó la abogada.

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