TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Policial

Madre muere tras salvar a su hijo de ser atropellado por un camión en Santa Cruz

El niño de tres años resultó ileso gracias a la rápida reacción de su madre. El conductor fue aprehendido mientras continúan las investigaciones.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

13/06/2026 20:38

Agregar Reduno en
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Una joven madre perdió la vida tras salvar a su hijo de tres años de ser atropellado por un camión en la zona de la avenida Virgen de Luján, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El trágico hecho quedó registrado por cámaras de seguridad.

Las imágenes muestran el momento en que el menor sale corriendo de su domicilio en dirección a la avenida. Al percatarse del peligro, la mujer corrió desesperadamente para rescatarlo y logró apartarlo de la trayectoria del vehículo pesado.

Sin embargo, en medio de la maniobra, la madre terminó siendo arrollada por el camión. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor intentó esquivarlos, pero la mujer habría caído y quedó debajo de las llantas del motorizado.

La víctima fue auxiliada y trasladada de emergencia a un centro médico, donde pese a los esfuerzos de los médicos perdió la vida debido a la gravedad de las lesiones.

En tanto, el menor resultó ileso gracias a la acción de su madre.

Tras el accidente, el conductor del camión fue aprehendido mientras se desarrollan las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del hecho. Los familiares de la víctima exigen que el caso sea esclarecido y que se haga justicia.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD