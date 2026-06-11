La Paz: Camión con ganado vuelca en Cerro Pelado cerca de punto de bloqueo en Palos Blancos

El conductor resultó con heridas leves, mientras varias reses quedaron afectadas tras el accidente registrado en el norte paceño.
11/06/2026 11:51
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Un camión que transportaba ganado sufrió un aparatoso vuelco la mañana de este jueves en el sector de Cerro Pelado, próximo a la localidad de Palos Blancos, en el norte del departamento de La Paz.
De acuerdo con reportes preliminares, el vehículo perdió estabilidad y terminó volcado a un costado de la vía, a pocos metros de un punto de bloqueo instalado por organizaciones sociales en la zona.
El conductor logró salir con heridas leves y fue auxiliado por pobladores y personas que se encontraban en el lugar al momento del accidente.
Comunarios ayudaron con el ganado
El hecho dejó daños materiales de consideración en el motorizado y afectó a varias reses que eran transportadas en el camión. Tras el vuelco, comunarios y personal de apoyo colaboraron en las labores de rescate y recuperación de los animales.
Las circunstancias que provocaron el accidente aún son materia de investigación, mientras se evalúa el estado del ganado y los daños ocasionados por el siniestro.
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