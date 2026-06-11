Laura Rojas, el exjuez Zeballos y otros detenidos por el caso maletas buscan defenderse en libertad

Este jueves 11 de junio se instaló en el Juzgado de Los Lotes la audiencia de cesación a la detención preventiva dentro del denominado 'caso maletas', proceso que investiga un presunto hecho de legitimación de ganancias ilícitas, organización criminal y otros delitos vinculados al ingreso de 32 maletas con divisas extranjeras al país.

Los procesados que buscan recuperar su libertad son la exdiputada Laura Rojas, el exjuez Hebert Zeballos y otros dos detenidos, quienes permanecen recluidos en el penal de Palmasola.

Según la investigación del Ministerio Público, los acusados fueron imputados por los delitos de tráfico de sustancias controladas, confabulación, organización criminal y otros tipos penales, tras el hallazgo de 32 maletas que llegaron al aeropuerto internacional Viru Viru en un vuelo procedente de Estados Unidos, en noviembre del año pasado.

Detenidos por el caso maletas buscan defenderse en libertad. FOTO: RED UNO.

La audiencia se desarrolla bajo la modalidad mixta: los imputados participan de manera virtual desde el recinto penitenciario, mientras que fiscales y abogados defensores se encuentran de forma presencial en el despacho judicial.

Durante la audiencia, las defensas intentarán demostrar que sus clientes cumplen con los requisitos legales para beneficiarse con medidas sustitutivas a la detención preventiva, mientras que la Fiscalía deberá fundamentar si persisten los riesgos procesales que justifican su permanencia en prisión.

La decisión que emita la autoridad jurisdiccional en las próximas horas definirá si los cuatro acusados continúan detenidos en Palmasola o si podrán afrontar el proceso en libertad bajo medidas sustitutivas.

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