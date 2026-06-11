Incendio en pollería de La Cuchilla fue provocado por un aparente descuido, según bomberos

Un incendio estructural se registró en una pollería ubicada en el mercado La Cuchilla, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, movilizando a efectivos de Bomberos que acudieron de inmediato para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a otros ambientes.

Afortunadamente, el siniestro no dejó personas heridas y los daños fueron únicamente materiales.

Julio Cossio, bombero voluntario de la UUBR, informó que la emergencia fue atendida tras una llamada recibida a la línea de emergencia.

“Nos llamaron al número de emergencia y nosotros nos apersonamos ni bien recibimos la llamada de emergencia de que se estaba quemando un local de pollos”, señaló.

Respecto a las posibles causas del incendio, Cossio explicó que preliminarmente se presume que el fuego se originó por un descuido relacionado con el manejo de altas temperaturas en los equipos de cocina y la presencia de materiales altamente combustibles.

“Aparentemente fue un descuido, un manejo de bastante temperatura de sus cocinillas que tienen, y el bastante combustible que viene a ser el aceite de cocina”, indicó.

El voluntario destacó que, antes de la llegada de los equipos de emergencia, el personal del establecimiento utilizó un extintor de polvo químico seco para intentar controlar el fuego.

“No se registran personas heridas. Cuando llegamos al lugar, ellos ocuparon un extintor con polvo químico seco”, manifestó.

Cossio aprovechó la ocasión para recomendar a los restaurantes de pollo y otros alimentos fritos que cuenten con extintores adecuados para combatir incendios provocados por aceites y grasas.

“Recomendar a todos los restaurantes de pollos que deben ocupar extintores clase K. Los que no tienen la letra K en su lámina de identificación no les va a servir para nada o va a ser poco el efecto del extintor”, indicó.

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