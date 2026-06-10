Una madre denunció públicamente que su hijo de seis años habría sido víctima de agresión física por parte de un tío de 14 años, hecho que presuntamente ocurrió cuando el menor visitaba a familiares por parte de su padre. La mujer pide la intervención de las autoridades y apoyo psicológico para su hijo.

Según relató la progenitora, el pasado viernes acudió junto a su hijo a la vivienda de la abuela paterna del niño, con quien mantiene contacto pese a estar separada del padre del menor desde hace nueve años.

“A las 17:00 del día viernes fui a la casa de la madre del padre de mi hijo. Ella me dijo que lo llevara porque quería verlo. Yo me senté en la cocina y mi hijo me dijo que quería ir a saludar a su tío Reimar”, contó.

La mujer señaló que minutos después notó una actitud inusual en el niño. “Mi hijo fue al cuarto y luego me dijo: ‘Mami, vámonos, vámonos’. Me sorprendió porque él estaba emocionado de venir”, recordó.

De acuerdo con la denuncia, al día siguiente el menor continuaba quejándose de dolor abdominal. Fue entonces cuando, entre lágrimas, le reveló lo que presuntamente había sucedido.

“El sábado a las 10 de la mañana seguía con dolor. Me dijo llorando: ‘Mami, te voy a decir la verdad’. Según me contó, cuando entró al cuarto, su tío le tapó la boca y le dio dos puñetes en la parte baja del estómago”, afirmó la madre.

Preocupada por el estado de salud de su hijo, la mujer buscó atención médica en distintos centros de salud hasta que fue derivada al Hospital de Niños, donde le realizaron exámenes.

“Les mostré los papeles, le hicieron estudios y me dijeron que tenía una hinchazón”, indicó.

La denunciante también aseguró que la familia paterna del menor rechaza las acusaciones y sostiene que el niño estaría mintiendo. Sin embargo, ella insiste en que su hijo está diciendo la verdad y pide que el caso sea investigado.

“Mi hijo me dice: ‘Mami, haceme justicia’. Quiero un psicólogo para él. Él cuenta que le dio dos golpes y le tapó la boca”, manifestó.

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