"Era un orgullo para la familia": dan el último adiós a militar que murió en operativo contra el contrabando

Familiares, amigos, camaradas y autoridades participaron en el velorio de Abraham Gutiérrez Mamani, el militar que perdió la vida mientras cumplía con su deber durante un operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta Andina contra el contrabando en la frontera entre Oruro y Chile.

El acto de despedida estuvo marcado por el dolor y las muestras de respeto hacia el joven sargento segundo de 26 años, cuya muerte ha causado profunda consternación entre sus seres queridos y compañeros de institución. Entre las autoridades presentes estuvo el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, además de jefes militares que llegaron para rendir homenaje al uniformado.

“Todos los amigos y familiares reunidos para darle el último adiós a mi primo Abraham Gutiérrez Mamani. Lastimosamente, nos dejas un gran vacío en el corazón, un dolor insuperable”, expresó Aldo Suxo Gutiérrez, primo del fallecido.

Sus familiares destacaron la vocación de servicio y el compromiso que caracterizaron a Abraham durante su carrera militar. “Él era un profesional, un militar de honor, destacado, muy querido por sus camaradas y muy respetuoso de todas las normas. Era un orgullo para la familia”, señaló su primo.

Según relató, Gutiérrez Mamani estaba destinado en Puerto Quijarro y había sido enviado en comisión a la zona fronteriza donde se desarrollaban los operativos de control contra el contrabando. Tenía previsto retornar a su unidad en los próximos meses.

“Vinieron jefes militares, el señor ministro de Defensa y todos los amigos y familiares para acompañarnos en este momento tan difícil”, agregó.

La familia lamentó la partida de quien consideraba una promesa dentro de la institución militar.

“Mi primo era muy joven; tenía 26 años y recién estaba iniciando la carrera militar. Era sargento segundo, una pérdida irreparable. No sabemos cómo vamos a afrontar este tan difícil momento”, expresó Suxo.

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